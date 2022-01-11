Şire Pazarı Esnaflarından Başkan Gürkan'a teşekkür ziyaret - Son Dakika
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Şire Pazarı Esnaflarından Başkan Gürkan'a teşekkür ziyaret

11.01.2022 16:44
Şire Pazarı Esnaflarından Başkan Gürkan'a teşekkür ziyaret

Kuru kayısı ticaretinde dünyada önemli bir yere sahip olan Malatya'ya yakışır bir şekilde yapımı devam eden Dünya Kayısı Ticaret Merkezinde, esnaflara verdiği desteklerden dolayı şire pazarı esnafları, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ziyaretinde bulundular.

Ziyarette şire pazarı esnaflarıyla bir süre görüşen Başkan Gürkan, yapımı devam eden Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ile ilgili çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Malatya'da kalıcı başarılara imza atan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Kaynarca Mahalle Muhtarı ve Şire Pazarı Esnafı Mehmet Güner,şire pazarı esnafına daha sağlıklı, daha güvenilir ve çevresiyle daha geniş bir yer tahsis ettiği için esnaflar adına Başkan Gürkan'a teşekkür ettiğini söyledi.

Şire Pazarı esnaflarını misafir etmekten dolayı onur duyduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bizim amacımız, şehrimizde faaliyet gösteren bütün ticaret erbapları ve bütün ticari sektörler için iş hacmine ve işlevine uygun güzel mekânları esnaflarımızın hizmetine sunmak bizim birinci görevimizdir. Bu anlamda dünyanın kayısı üretim merkezi olan Malatya'ya yakışır ve yaraşır bir Dünya Kayısı Ticaret Merkezinin kurulması kaçınılmazdı. Mevcut şire pazarına dışarıdan bir misafirimiz geldiğinde götüremiyorduk. Çünkü bu alandaki şartların namüsait olması, sosyal tesislerin eksikliği esnaflarımızın işlerini sağlıklı bir şekilde yapmalarına engel oluyordu. Şu anda yeni tahsis ettiğimiz yerde ve bütçelerine uygun bir mahiyette dünya kayısı merkezi yapılıyor. Esnafımızda yeni alanda yerlerini alarak ilgili firmaya ve bizim yetkililerimize iletmişler. İnşallah Dünya Kayısı Ticaret Merkezinde esnafımız ailelerine ve Malatya'mıza güzel hizmetlerini sunacaklar. Hizmetlerimizin Malatya'mıza ve ticaret yapan esnaflarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Şire Pazarı esnafları, dünya kayısı ticaret merkezi çalışmalarından dolayı Başkan Gürkan'a teşekkür plaketi takdim ettiler.

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Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Şire Pazarı Esnaflarından Başkan Gürkan'a teşekkür ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şire Pazarı Esnaflarından Başkan Gürkan'a teşekkür ziyaret - Son Dakika
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