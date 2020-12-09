Şire pazarı yönetiminden Gürkan'a teşekkür - Son Dakika

Şire pazarı yönetiminden Gürkan'a teşekkür

09.12.2020 16:57
Şire pazarı yönetiminden Gürkan'a teşekkür, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'nın önemli alışveriş yerlerinden biri olan Şire Pazarı'nın yönetimini ağırladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'nın önemli alışveriş yerlerinden biri olan Şire Pazarı'nın yönetimini ağırladı.

Şire Pazarı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar için teşekkür ziyaretine gelen Şire Pazarı Yönetiminde bulunan esnaflar, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı, Başkan Gürkan ile istişarelerde bulundular.

Malatya'nın önemli ticaret merkezlerinden biri olan ve Malatyalılar ile birlikte Malatya'yı ziyarete gelen misafirlerin uğrak mekanlarından Şire Pazarı'nda Malatya Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Şire Pazarı'nın vatandaşların daha rahat kullanması, esnafların ürünlerini hijyen koşulları içerisinde sergilemesi adına çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Şire Pazarı'nda yaptığı çalışmaları esnaflarla birlikte ortak hareket ederek gerçekleştiriyor.

Şire Pazarı Yönetimini Büyükşehir Belediyesinde ağırlayan Başkan Gürkan, esnaflarla sohbet ederek, alan içerisinde yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Şire Pazarı Yönetimi Başkanı ve esnaflarından İlyas Meral, Şire Pazarı içerisinde Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalardan sonra alışveriş alanının daha kullanışlı hale geldiğini belirtti. Meral, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilgili daire başkanlarımıza yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Şire Pazarımızın 2014 yılında tarihi bir yer olarak tadilatı yapıldı. Pazarımızın tekrardan işlevli bir hale gelmesi için bazı taleplerimiz oldu. Temizlik, tezgahların düzeni, sokak giriş ve çıkışlarında park sorunu ve ulaşım anlamındaki taleplerimizi ilettik. İlettiğimiz taleplerin geri dönüşlerini olumlu yönde Büyükşehir Belediyemizden aldık. Bazı isteklerimiz daha oldu ve sağ olsunlar Başkanımız Selahattin Gürkan ve daire başkanlarımız notlarını aldılar. Zaten isteklerimizin birçoğu yapıldı. Kalan işlerimizde inşallah en kısa zamanda yapılacak" şeklinde konuştu.

Şire Pazarı yönetiminde yer alan ve Şire Pazarı esnaflarından olan Hanifi Fırat da, Pazar içerisinde temizlik çalışmaları başta olmak üzere tezgah standartlarına kadar bütün çalışmaların başladığını belirterek, yapılan çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.

Şire Pazarı yönetiminde yer alan ve esnaflarından olan Uğur Çelik ise, "Şire Pazarında yönetim olarak Başkanımızdan bazı isteklerde bulunduk. İsteklerimiz geri çevrilmedi. Gerek Başkanımız gerekse de Daire Başkanlarımız tarafından isteklerimiz olumlu karşılandı. Biz Şire Pazarı yönetimi olarak projeler sunduk başkanımıza. Başkanımızda projelerimizi değerlendiriyorlar. Şire Pazarı içerisinde sokağımızın yenilenmesi, trafik sorunu, tarihi yazılarımızın yenilenmesi gibi birçok yeniliklerimiz yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Diğer projelerimizi de başkanımıza sunduk ve kendileri olumlu karşıladılar. Büyükşehir Belediye Başkanımıza hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - MALATYA

Şire pazarı yönetiminden Gürkan'a teşekkür
Şire pazarı yönetiminden Gürkan'a teşekkür

Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şire pazarı yönetiminden Gürkan'a teşekkür - Son Dakika


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