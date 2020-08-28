Siren sesinden korkan 3 yaşındaki Ömer'e, polis sürprizi - Son Dakika

El ailesi, daha sonra polislerle birlikte kesilen doğum günü pastasını yedi.

Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu

Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü