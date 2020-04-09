Siren sesiyle yere yatıp gündem olan patenci çocuklar o anları anlattı - Son Dakika

Antalya'da babalarının 'sokağa çıkmayın' uyarısını dikkate almayan iki çocuk, polis siren sesiyle düşe kalka kaçmış ve o anların videosu büyük beğeni toplamıştı. Korona virüs şakasıyla gündem olan çocuklar, artık babalarının sözlerinden dışarı çıkmıyor.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı gençler oyunlarını evlerinin bahçesine taşıdı. Babası Erdoğan Bayen tarafından paten alınan 15 yaşındaki Mehmet Bayen ve kardeşi 11 yaşındaki Arif Bayen, deneme yapmak için apartmanın önüne indi. Kask ve dizliklerini takan iki genç, bina bahçesi ve sokakta deneme yapmaya başladı. Erdoğan Bayen, çocuklarının ilk denemelerini cep telefonu kamerasıyla kayıt etmeye başladı. Baba Bayen, çocuklarını sokağa çıkmamaları için defalarca uyardı. Baba Bayen oğlunu, "Arif, çok yola çıkma oğlum" diyerek uyardı. "Nasıl baba sürebiliyor muyum" diyen oğluna baba, "Evet evet bayağı alıştın" diye seslendi. Uyarılarının dikkate alınmadığını gören baba, ders niteliğinde bir şaka yapmaya karar verdi. Baba o anları kaydederken, eşinin telefonundan da polis siren sesi açtı. Sesi duyan iki çocuk yere düştü. Sürüne sürüne binaya giren iki çocuğun o anları ailesini güldürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce beğeni aldı.

Babalarının yaptığı şakayla neye uğradıklarını şaşıran çocuklar, artık sokağa çıkmamaya başladı.

"HEM ŞAKA HEM TATBİKAT OLDU"

Çocuklarına öğüt verme amacıyla yaptığı şakanın çok beğenildiğini dile getiren baba Erdoğan Bayen, çocuklarının yaklaşık bir aydır evde olduğunu kaydetti. İki gün önce çocuklarının bahçeye çıktığını anlatan Bayen, "Evde kitap, ders, televizyon başka faaliyet yok. Çok sıkıldılar. Bu tarz çocuklarımla şakalar çekiyoruz. O gün de birinci kattan eşimin telefonundan bir polis siren sesi ayarladım. O sırada çocuklar bahçede paten yapıyor ara sıka sokağa çıkıyorlardı. Dışarı çıkmamaları için uyarmıştım. Ufaklığı uyardım. Bende şaka yapmak istedim. Siren sesini çaldığım anda ikisi de panikledi, 3 bin 200 lira ceza ve polisin götüreceklerini söylemiştim. Bunun korkusuyla yere atladılar. Hem şaka hem tatbikat oldu. İyi tepkiler aldım" diye konuştu.

"AKŞAM KASKLA YATTILAR KORKUDAN"

Videonun bu kadar etki yapacağını beklemediğini ifade eden Bayen, "Güzel etkileşimler oldu. Şimdi dışarı çıkmıyorlar, akşam kaskla yattılar korkudan" dedi.

"BABAM UYARDI BİZ DİNLEMEDİK"

Lise 1. sınıf öğrencisi Mehmet Bayen, "Babam bizi kaç kere uyardı sokağa çıkmayın diye. Bunu dalgaya almıştım. Ondan sonra çıktık pateni yeni öğreniyorum. Bir baktım polis siren sesi gelmeye başladı. Nereden geldiğini fark edemedim direkt panikle yere yığıldım, binaya gittim. Bir baktım babam gülmeye başladı. Güzel bir anı oldu. Şaka olduğunu duyunca çok güldük. Sinirlendim de çok korkmuştum çünkü" diye konuştu.

"BİR DAHA BU ŞAKAYI YEMEM"

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Arif Bayen, "Yaşadıklarımdan çok korktum. Kaçmasaydım babam parayı ödemeyecekti. Korkudan kaçtım. Cezayı da ben ödeyecektim yakalansam. Kaplumbağa gibi çıktım merdivenlerden. Aklım başıma geldi. Bir daha bu şakayı yemem" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan çocukların eğlence dolu videolarını, 'Matrak şov' ismiyle sosyal medyadan paylaştıkları görüldü.

(İsa Akar- Huriye Ferah Vanlı/İHA)