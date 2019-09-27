Sirena 88’e “Yılın En İyi İnovasyonu” ödülü
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Sirena Marine'in yeni modeli Sirena 88, Yachts France dergisi tarafından düzenlenen World Yachts Trophies 2019 ödülleri kapsamında "Yılın En İyi İnovasyonu" ödülüne layık görüldü.
Sirena Marine'in yeni modeli Sirena 88, Yachts France dergisi tarafından düzenlenen World Yachts Trophies 2019 ödülleri kapsamında "Yılın En İyi İnovasyonu" ödülüne layık görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:21
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