Son Dakika Haberleri: Sirena 88’e “Yılın En İyi İnovasyonu” ödülü
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Sirena 88’e “Yılın En İyi İnovasyonu” ödülü

49 dakika önce

Sirena Marine'in yeni modeli Sirena 88, Yachts France dergisi tarafından düzenlenen World Yachts Trophies 2019 ödülleri kapsamında "Yılın En İyi İnovasyonu" ödülüne layık görüldü.

Sirena 88’e “Yılın En İyi İnovasyonu” ödülü, System.String[]

Sirena Marine'in yeni modeli Sirena 88, Yachts France dergisi tarafından düzenlenen World Yachts Trophies 2019 ödülleri kapsamında "Yılın En İyi İnovasyonu" ödülüne layık görüldü.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:21 
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