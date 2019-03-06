Son Dakika Haberleri: Sirena Marin Japan International Boat Show'a Katılıyor

Sirena Marin Japan International Boat Show'a Katılıyor

56 dakika önce

Sirena Marine; Türkiye'nin ilk seri yat üreticisi Sirena Yachts, yelkenlide ise Euphoria ve Azuree olmak üzere üç markası ile Türkiye'den dünyaya açılan küresel bir tekne üreticisi marka olma yolunda ilerliyor.

Sirena Marin Japan International Boat Show'a Katılıyor, System.String[]

Seri üretim motoryat sektöründe üstün teknik özellikleri benzersiz bir konforla birleştiren SIRENA MARINE, 7-10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek 'Japan International Boat Show'da bir ilke daha imza atıyor. Motoryat üreticileri için oldukça zor bir pazar olan Uzak Doğu'ya, 'Japan International Boat Show'da sergileyeceği Sirena 58 modeli ile giriş yapan SIRENA MARINE, Japonya'ya seri üretim motoryat satan ilk ve tek Türk şirket oldu.

Türkiye'nin lideri oldu, İsveç'e bile tekne satmaya başladı

Frers Naval Architecture & Engineering ve Spadolini Design Studio gibi dünyaca ünlü tasarımcılarla çalışan SIRENA MARINE, gerek konforlu alanları, gerekse estetik açısından benzersiz özelliklere sahip tekneleri ile dünyanın farklı ülkelerindeki motoryat tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Bugüne kadar 400'ün üzerinde motoryat ve 90'ın üzerinde de yelkenli tekne üreten şirket, 30 metre altında tekneler üretiyor.

Türkiye'nin ilk seri yat üreticisi olarak kendi alanında Türkiye lideri olan SIRENA MARINE; dünya pazarlarında da büyümeye devam ediyor. SIRENA MARINE'in İtalya, Fransa, İspanya, Hırvatistan, İsveç, Amerika, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland'da olmak üzere toplam 28 bayisi bulunuyor. Bu bayilik ağına kısa bir süre içinde Japonya'nın da eklenmesi planlanıyor.

Sirena 58'in Japan International Boat Show'un ilgi odağı oldu

Sirena 58 ise güncellenmiş motorlarıyla hem rakiplerinden daha güçlü, hem de daha fazla emniyet ve kusursuz performans özelliğiyle ayrılıyor. Eşsiz doğa manzaralarını gözler önüne seren geniş dış yüzey alanlarına ve gerek kabinleri, gerek salonuyla daha ferah iç alanlara sahip. Sirena 58 yatlarında iki ve üç kabinli olmak üzere iki farklı versiyon bulunuyor. İki kabinli versiyon her birinin ayrı banyosu bulunan iki geniş master kabine sahip. Üç kabinli Sirena 58 modeli motoryatın ise farklı yerleşim planına sahip iki versiyonu bulunuyor. İlk versiyonda master kabin teknenin orta kısmında yer alıyor. Pruvada iki adet çift kişilik odası ve sol borda da üçüncü bir çift kişilik kabini bulunuyor. Üç kabinli Sirena 58'in farklı yerleşim planlı ikinci versiyonunda ise güverteden pruvadaki geniş master kabine doğrudan geçiş sağlanıyor. Yatın orta kısmında iki çift kişilik kabin daha bulunuyor. Her iki versiyonda da tüm kabinlerin kendine ait banyosu var. Eşsiz doğa manzaralarını gözler önüne seren geniş dış yüzey alanlarına ve gerek kabinleri gerek salonuyla daha ferah iç alanlara sahip olan Sirena 58, güncellenmiş motorlarıyla hem rakiplerinden daha güçlü, hem de daha fazla emniyet ve kusursuz performans sunabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:37 Kaynak: Bültenler

İsveç, Japonya, Türkiye, Güncel
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