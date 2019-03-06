Sirena Marine, Japonya’ya motoryat ihraç eden ilk Türk şirketi oldu
1 saat önce
Japan International Boat Show'a katılan Sirena Marine, Japonya'ya seri üretim motoryat satan ilk ve tek Türk şirketi olarak önemli bir başarıya da imza attı.
Japan International Boat Show'a katılan Sirena Marine, Japonya'ya seri üretim motoryat satan ilk ve tek Türk şirketi olarak önemli bir başarıya da imza attı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:35
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