Son Dakika Haberleri: Sirena Marine, Japonya’ya motoryat ihraç eden ilk Türk şirketi oldu

Sirena Marine, Japonya’ya motoryat ihraç eden ilk Türk şirketi oldu

1 saat önce

Japan International Boat Show'a katılan Sirena Marine, Japonya'ya seri üretim motoryat satan ilk ve tek Türk şirketi olarak önemli bir başarıya da imza attı.

Sirena Marine, Japonya’ya motoryat ihraç eden ilk Türk şirketi oldu, System.String[]
Japan International Boat Show'a katılan Sirena Marine, Japonya'ya seri üretim motoryat satan ilk ve tek Türk şirketi olarak önemli bir başarıya da imza attı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:35 

Japonya, Ekonomi
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