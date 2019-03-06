Sirena Marine, Japonya’ya motoryat ihraç eden ilk Türk şirketi oldu

Japan International Boat Show'a katılan Sirena Marine, Japonya'ya seri üretim motoryat satan ilk ve tek Türk şirketi olarak önemli bir başarıya da imza attı.

Japan International Boat Show'a katılan Sirena Marine, Japonya'ya seri üretim motoryat satan ilk ve tek Türk şirketi olarak önemli bir başarıya da imza attı.

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