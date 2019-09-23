Son Dakika Haberleri: Sirene Letonya'dan ödülle döndü
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Sirene Letonya'dan ödülle döndü

51 dakika önce

Konservatuvarlı Türk kadın sanatçılardan oluşan çok sesli kadın korosu "Sirene", "4. Uluslararası Baltık Koro Yarışması"ndan ödülle döndü.

Sirene Letonya'dan ödülle döndü, System.String[]

Konservatuvarlı Türk kadın sanatçılardan oluşan çok sesli kadın korosu "Sirene", "4. Uluslararası Baltık Koro Yarışması"ndan ödülle döndü.

Son 2 yılda yurt dışında katıldığı yarışmalarda elde ettiği başarılarının ardından Sirene, bu yıl da Letonya'nın Jurmala kentinde 20-22 Eylül tarihlerinde düzenlenen "4. Uluslararası Baltık Koro Yarışması"nda "Seyirci Özel Ödülü"nü kazandı.

Yarışmada bu yıl 7 ülkeden 9 koro zorunlu ve serbest programlarda hazırladıkları repertuvarları seslendirdi. Üç gün süren yarışmada sergilenen tüm performanslar Letonya devlet televizyonundan ve aynı zamanda yarışmanın Facebook sayfası üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Sirene grubu ise yarışmada söyledikleri besteleri şef Volkan Akkoç'a ait olan Orhan Veli Kanık'ın "Bedava" ve Canan Apak Baysal'ın "Şeytan" şiirleri üzerine yazılan eserle dinleyicilerden beğeni topladı.

Yarışmaya özel Şef Volkan Akkoç tarafından düzenlenen ve ilk seslendirilişi yarışmanın zorunlu kategorisinde yapılan "Anadolu'dan Esintiler" potpurisi de beğeni aldı.

Şef Volkan Akkoç, başarıya giden yolda Sirene'nin yanında olanlara teşekkürlerini iletirken, Türkiye'de sanatın desteklendiği sürece ne kadar önemli ve ciddi işler yapılabileceğini tüm dünyaya gösterdiklerini ifade etti.

Letonya, Şef, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:10 Kaynak: AA
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