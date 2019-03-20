Sîreti Sûrette Görmek Çalıştayı'nın Dördüncüsü Düzenlendi

Hz. Peygamber'in sanat ile anlatımı konusunda bir kaynak oluşturan 'Sireti Sürette Görmek Çalıştayı'nın dördüncüsü hat, minyatür ve mu­siki sanatlarının siyeri ele alış biçimlerine odaklandı.

Hz. Peygamber'in sanat ile anlatımı konusunda bir kaynak oluşturan 'Sireti Sürette Görmek Çalıştayı'nın dördüncüsü hat, minyatür ve mu­siki sanatlarının siyeri ele alış biçimlerine odaklandı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, "Hz. Peygamber'i anlatmakta en büyük eksiğimiz, güzellik gözü, güzellik çerçevesi, estetik duruş" dedi.



Edebiyattan sinemaya, klasik sanatlardan musikiye çeşitli sahalarda siyerin ele alınış biçimlerini konuşmak için yola çıkan 'Sireti Sürette Görmek Çalıştayı'nın dördüncüsünde siyerin hat, minyatür ve mu­siki sanatlarıyla ilişkisi masaya yatırıldı. Meridyen Derneği, Fatih Sultan Mehmet Va­kıf Üniversitesi (FSMVÜ) Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi iş birliği ile hayata geçirilen proje, Hz. Peygamber'in sanat ve edebi­yat formlarıyla anlatımı meselesini tartışmaya açıyor. Çalıştayın konuşmacılar arasında Savaş S. Barkçin, Hakan Alvan, Şehnaz Özcan ve Betül Bilgin'in de bulunduğu 'Sire­ti Sürette Görmek Çalıştayı', Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yunus Emre Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



"SANATIN GÜZELLİK GÖZÜNÜ GELECEĞE TAŞIMALIYIZ"



'Sireti Sürette Görmek Çalıştayı' hakkında değerlendirmede bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, "Hz. Peygamber'i her çevre ve topluluk kendi dilince anlatıyor. Fakat bu anlatımların büyük oranda estetik bir gözden, söylemden ve çerçeveden çok da nasibini almadığını düşünüyorum. Hz. Peygamber'i anlatmakta en büyük eksiğimiz, bu güzellik gözü, güzellik çerçevesi, estetik duruş. O tarafımızı beslemek zorundayız. Herkes bir şekilde mümin hassasiyetiyle Hz. Peygamber'i anlatmaya çalışıyor, bu takdire değer. Ancak bu burada kalmamalı yani günün peygamberi anlatma çabaları, gelecek nesillerine kalıcı olarak taşınmaz. Bu taşıyışı sanatla da destekleyip sanatın güzellik gözüyle geleceğe taşırsak o çok daha büyük bir hizmet olur" diye konuştu.



Geçmişin zenginliğinin geleceğe de taşınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. M. Fatih Andı, "O geçmişte kalmamalı. Olduğu gibi bugüne taşınabilir mi? onu da sorgulamalıyız. O birikim bugüne dönüştürülerek bugünün lisanına, algısına yönelik yeni formatlar oluşturarak ama geçmişteki büyük birikimi de harcamayarak taşınmak zorunda. Bu tür çalıştaylar buna kapı aralıyor" dedi.



KUTSAL OLANI RESMETMEK



'Kutsal Olanın Resmedilmesi: Hz. Peygamber Tasvirlerinin Hususiyeti' adlı bir sunum yapan FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Betül Bilgin, "Hz. Peygamber tasvirleri üzerinde çalışmalar yapıyorum. Bugün kutsal olanı resmetmek ve Hz. Peygamber'in kutsallığı üzerinde bir konuşma yapacağım. Ağırlıklı olarak yüz örtüsü ve başında kutsallık işareti olarak bulunan hareden bahsedeceğim. Doğrudan Hz. Peygamber'in birebir tasviri yok. Sadece temsili ve temaya bağlı olarak hareket eder. Hz. Peygamber olduğunu seyirciye anlatmak için birtakım işaretler kullanılır. Zaten 14. yy'a kadar Hz. Peygamber'in yüzü açık tasvir edilmiştir. Ama bu sanatçının yaşadığı bölgenin imgelerini gösterir. Hz. Peygamber'in fiziki vasıflarını anlatır. Bunun asla karşılığı değildir. 15. yy'dan sonra keskinleşiyor 16. yy ile birlikte Hz. Peygamber tasvirlerine yüz örtüsü konulduğu görülüyor. Bunu perde olarak adlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.



Hz. Peygamber'in fiziki değil ruhi vasıflarının çok daha iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayan Öğr. Gör. Betül Bilgin, "Hz. Peygamber'in resmi yapılır mı yapılmaz mı? sorusuna bir filmde söz konusu oldu. Hz. Peygamber nasıl tasvir edilmelidir? bu tartışmalar devam ediyor. Bence bir benzetme hususu olmadıktan sonra temsili olarak ifade edilebilir. Hz. Peygamber'i anlamak hususunda da kişisel bir çaba gerekir. Onu anlayabilmek için onunla ilgili metinleri bol bol karıştırmak gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.



ÇALIŞTAYLAR SERİSİ HAKKINDA



'Sireti Sürette Görmek' üst başlığıyla düzenlenmeye başlanan bir dizi çalıştayda edebiyattan sinemaya, klasik sa­natlardan musikiye çeşitli sahalarda siyerin ele alınış biçimleri masaya yatırılıyor. Proje­de bir taraftan örnekler üzerinden eleştirel durum değerlendirmesi yapılırken bir taraf­tan da yapıcı teklifler sunulması amaçlan­ıyor. 'Hz. Peygamber'i Kurmaca Dünyada Yazmak' başlığıyla düzenlenen ilk toplantıda roman ve öykü gibi modern edebi türler ile siyer yazıcılığı arasındaki ilişki ele alınırken 11 Nisan 2018'de 'Modern Şiirde Hz. Peygam­ber'i Söylemek' temasıyla tertiplenen ikinci çalıştayda modern şiirin imkanları üzerinde duruldu. 25 Ekim 2018 tarihinde gerçek­leştirilen üçüncü çalıştayda da sinema ile görsel sanatlar tartışma konusuydu. Bu dör­düncü çalıştayda ise hat, minyatür ve mu­siki sanatlarının imkanları ve siyeri ele alış biçimlerine odaklanıldı. Diğer yandan ça­lıştaylarda sunulan tebliğ ve müzakereler Meridyen Derneği tarafından kitaplaştırıla­rak yayımlanıyor. - İstanbul

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