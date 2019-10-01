Son Dakika Haberleri: Sirha İstanbul’a online ziyaretçi kaydı başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Sirha İstanbul’a online ziyaretçi kaydı başladı

1 saat önce

Sirha İstanbul, 14–16 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Sirha İstanbul’a online ziyaretçi kaydı başladı, System.String[]

Sirha İstanbul, 14–16 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. HORECA sektörünün uluslararası buluşmasını ziyaret etmek isteyen sektör profesyonelleri için online ziyaretçi kaydı açıldı.

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağabeyine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği kişiyi öldüren sanık hakim karşısında
Olası İstanbul depreminde en fazla etkilenecek ilçe Fatih İzmir için korkutan deprem uyarısı: 7,0 büyüklüğünde deprem üretecek 13 fay hattı var 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım ve temizlik başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 13:05:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sirha İstanbul’a online ziyaretçi kaydı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]