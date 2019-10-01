Sirha İstanbul’a online ziyaretçi kaydı başladı
1 saat önce
Sirha İstanbul, 14–16 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.
Sirha İstanbul, 14–16 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. HORECA sektörünün uluslararası buluşmasını ziyaret etmek isteyen sektör profesyonelleri için online ziyaretçi kaydı açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:31
Ağabeyine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği kişiyi öldüren sanık hakim karşısında Olası İstanbul depreminde en fazla etkilenecek ilçe Fatih İzmir için korkutan deprem uyarısı: 7,0 büyüklüğünde deprem üretecek 13 fay hattı var 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım ve temizlik başladı