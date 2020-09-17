Sırıkla atlamada dünya rekoru

İtalya 'nın başkenti Roma'da düzenlenen Elmas Lig'de piste çıkan 20 yaşındaki atlet, 6,15 metrelik atlayışla Ukraynalı sırıkla atlama efsanesi Sergey Bubka'nın rekorunu kırdı.Bubka'nın 1994'te elde ettiği 6,14'lük dereceyi tam 26 yıl sonra kıran İsveçli sporcu, 6,18 metreyle sırıkla atlama salon dünya rekorunu da elinde bulunduruyor.

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