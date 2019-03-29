Şirin Ayan; 11 bin 378 kişi ile Görüştü
1 saat önce
Gündeme getirdiği önemli projelerle 'Projelerin Kadını' olarak adlandırılan; Körfez Fatih Mahallesi Muhtar Adayı Şirin Ayan; çalışmalarıyla takdir topluyor.
Son üç ay içinde Körfez'de 35 dernek, 5 siyasi partiyi ziyaret eden Şirin Ayan, mahallesinde bulunan 3 bin 897 haneye giderek toplam 10 bin 378 kişi ile görüştü; fikir alış verişinde bulundu; yapılacak olan seçimler için destek istedi; projelerini anlattı.Gece-gündüz demeden çalışan Şirin Ayan 'Benim zaten kadrolu bir işim var. Ben bu işimi bırakarak muhtarlığa; hizmet etmek amacıyla aday oldum. Muhtar olduğum takdirde; kazanan mahallemiz olacaktır. Mahallemiz hizmete doyacaktır. Gitmedik yer; çalmadık kapı; sıkmadık el bırakmadım. Ben çalışmamı yaptım. Bundan sonra söz, Fatih'lilerin, söz milletin' dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:23 Kaynak: Bültenler
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