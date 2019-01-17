Şirin; "Engelliler Belediye Meclislerinde Yer Almalıdır"

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimde aday olan belediye başkan adaylarının belediye meclisi listelerinde engellilerinin olması gerektiğini söyledi.

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimde aday olan belediye başkan adaylarının belediye meclisi listelerinde engellilerinin olması gerektiğini söyledi. Şirin; "Yerel seçimde engelli arkadaşlarımızın kesinlikle belediye meclislerinde yer almaları için büyük mücadele veriyoruz. Kesinlik ile siyasi partilerimizin bu değerlendirmeyi iyi yapmaları gerekiyor. Aksi taktirde engelliler ve engelli aileleri de buna göre seçimde taktirlerini kullanacaklar" dedi.



Engellilerin talep ettikleri ve yapılmasını istedikleri icraatların belediye tarafından yapılmadığını belirten TSD Şube Başkanı Şirin, şunları söyledi:



"Engellilerin yaşadığı yerlerdeki yerel yönetimler çok önem taşıyor. Engellilerin başta erişilebilirlik ve başta sosyal hayata katılımlarının sağlanmasında en başta yerel yönetimler icraatını yapmaları gerekiyor. Zonguldak'ta yıllardır maalesef bu konuda büyük bir zafiyet yaşıyoruz. İlçelerimizdeki derneklerimiz dahi bizden iyi oradaki belediye başkanlarının verdikleri imkanlar dahilinde hizmetlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Ama biz merkezde yıllardır bir yer sorunumuzu çözmekte bile çok zorlanıyoruz. Kaldı ki sosyal tesis ve sosyal yaşama katılma noktasında yerel yönetimlerden bir şeyler bekleyelim. Biz öncelik ile yerel seçimde engelli arkadaşlarımızın kesinlikle belediye meclislerinde yer almaları için büyük mücadele veriyoruz. Çünkü yürütmede olmayan engelliler hiçbir zaman talep ettikleri ve yapılmasını istedikleri icraatların belediye tarafından yapılmadığı bir gerçektir. Biz bu seçimde her partiden engelli arkadaşlarımızın belediye meclis üyeliği için müracaatları var. Kesinlik ile siyasi partilerimizin bu değerlendirmeyi iyi yapmaları gerekiyor. Aksi taktirde engelliler ve engelli aileleri de buna göre seçimde taktirlerini kullanacaklar. Çünkü insanlar yaşadıkları eziyeti çileyi yaşayan kişi bilir."



"Kesinlikle belediye meclisinde görev almayı talep ediyoruz"



Kesinlik ile belediye meclisinde görev almayı talep ettiklerini belirten Şirin, "Biz normal gidip belediyelerden engelliler için bir şey talep ettiğimiz zaman biz acıma duygusuyla yaklaşıp ya çözülüyor ya çözülmüyor. Ama icraatın içinde olursak biz bunun mücadelesini biz orada yürütmede vererek kesinlik ile engelliler için yapılması gereken başta erişilebilirlik ile ilgili düzenlemeler sorunları çözebiliriz. Bunun yanında sosyal yaşantıya katılmaları yani evlerinden çıkıp toplu taşıma araçlarıyla şehre inebilmeleri şehirde oturup dertleşebilecekleri bir birileri ile kaynaşabilecekleri özellikle engelli ailelerinin bu konuda büyük sıkıntıları var. Bunun için kesinlikle bir sosyal tesise ilimizde ihtiyaç var. Biz bunu için gerekli mücadeleyi vereceğiz. Kesinlik ile belediye meclisinde görev almayı talep ediyoruz. Bu talebimiz bütün engelli ve engelli ailelerinin de ortak talebidir. Siyasi teşkilatlar siyasi partiler bunu kesinlik ile göz ardı etmemelidir. Siyasi partilerin belediye başkan adaylarının projeleri bizler için çok önemli şimdi projelerini açıklayacak olan siyasi partilerin ve belediye başkan adaylarının projelerini de biz dernek ve engelli aileleri olarak ariyetten değerlendireceğiz ve bu noktada gerekli destelerimizi vereceğimizi bizzat buradan belirtiyorum. Yani engelliler için gereken projeler kesinlik ile adayların gündeminde olması gerekiyor" dedi. - ZONGULDAK

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