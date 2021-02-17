Şirin Nisan Dengiz'den İbrahim Tatlıses'e tazminat davası! - Son Dakika

Şirin Nisan Dengiz'den İbrahim Tatlıses'e tazminat davası!

17.02.2021 07:35
Şirin Nisan Dengiz'den İbrahim Tatlıses'e tazminat davası!, System.String[]

Dengiz, babasına ait "Batan Gün Kana Benziyor" adlı eserin Tatlıses'in "Yağmurla Gelen Kadın" albümünde izinsiz şekilde kullandığını öne sürdü.

Dengiz, babasına ait "Batan Gün Kana Benziyor" adlı eserin Tatlıses'in "Yağmurla Gelen Kadın" albümünde izinsiz şekilde kullandığını öne sürdü.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde şöyle denildi: "İbrahim Tatlıses ve İdobay Müzik eserin mirasçısına bildirimde bulunmadan eseri izinsiz kullanmıştır.

Eser, Tatlıses ve İdobay Müzik tarafından YouTube gibi sitelerde izinsiz olarak kullanılmaya devam etmektedir." Dengiz'in avukatı, "Taraflar arasında arabuluculuk görüşmesi yapılmış, ancak bir anlaşma sağlanamamıştır" dedi.

Şirin Nisan Dengiz'den İbrahim Tatlıses'e tazminat davası!

İbrahim Tatlıses, İstanbul, Hukuk, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Şirin Nisan Dengiz'den İbrahim Tatlıses'e tazminat davası! - Son Dakika Magazin


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