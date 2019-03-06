Şirin Soysal'la Frode Haltli Birlikte Sahne Alacak
19 dakika önce
Şarkıcı ve söz yazarı Şirin Soysal ile Norveçli akordeoncu Frode Haltli aynı sahneyi paylaşacak.
Şarkıcı ve söz yazarı Şirin Soysal ile Norveçli akordeoncu Frode Haltli aynı sahneyi paylaşacak. Beyoğlu
'ndaki Borusan
Müzik Evi'nde 8 Mart
'ta gerçekleşecek konserde, genç ikili, Soysal'ın albümünde yer alan eserleri yorumlayacak. Washington
'daki Ertegün Caz Serisi'ne Türkiye
'den davet edilen ilk sanatçı olan Soysal, üç albümü müzikseverlerle buluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:24 Kaynak: AA
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