Son Dakika Haberleri: Şirin Soysal'la Frode Haltli Birlikte Sahne Alacak

Şirin Soysal'la Frode Haltli Birlikte Sahne Alacak

19 dakika önce

Şarkıcı ve söz yazarı Şirin Soysal ile Norveçli akordeoncu Frode Haltli aynı sahneyi paylaşacak.

Şirin Soysal'la Frode Haltli Birlikte Sahne Alacak, System.String[]
Şarkıcı ve söz yazarı Şirin Soysal ile Norveçli akordeoncu Frode Haltli aynı sahneyi paylaşacak.

Beyoğlu'ndaki Borusan Müzik Evi'nde 8 Mart'ta gerçekleşecek konserde, genç ikili, Soysal'ın albümünde yer alan eserleri yorumlayacak.

Washington'daki Ertegün Caz Serisi'ne Türkiye'den davet edilen ilk sanatçı olan Soysal, üç albümü müzikseverlerle buluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:24 Kaynak: AA

Borusan Holding, 8 Mart, Beyoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP'nin Beyoğlu'nda Meclis Üyesi Adayı Olarak Gösterdiği İsim Olay Oldu Rapçi Ben Fero, Spotify'da Dinlenme Rekoru Kırdı!

Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kritik Seviyeyi Aştı Milli Piyangodan "Yılbaşı İkramiyesi" Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 19:43:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şirin Soysal'la Frode Haltli Birlikte Sahne Alacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]