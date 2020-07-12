Şirince'de pazar günü kalabalığı yaşandı - Son Dakika

Şirince'de pazar günü kalabalığı yaşandı

İZMİR'in Selçuk ilçesinin turistik kırsal mahallesi Şirince, hafta sonu farklı şehirlerden vatandaşların akınına uğradı.

İZMİR'in Selçuk ilçesinin turistik kırsal mahallesi Şirince, hafta sonu farklı şehirlerden vatandaşların akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinden itibaren mahalleye gelenler, bol bol alışveriş yaptı, esnafın da yüzü güldü.

Maya takvimine dayanan kıyamet inancında 2012 yılında kopacak olan kıyametten etkilenmeyecek tek yer olarak adını dünyaya duyuran Şirince Mahallesi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sessiz kaldı. 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tarihi mahallede özlenen kalabalık, hareketli günlerine döndü. Pazar gününü fırsat bilenler, İzmir başta olmak üzere farklı şehirlerden gelerek Şirince'yi ziyaret etti. Şirince'de, esnaf da kalabalıktan oldukça memnun olduğunu belirtti. Mahelleyi gezen vatandaşların büyük çoğunluğunun sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlenirken, maske kullananların sayısının ise yüksek olduğu görüldü.

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Denizli'den geldiklerini belirten Naz Kuzu (23), kalabalık nedeniyle tedirgin olduğunu söyledi. Kuzu, "Denizli'de yaşıyorum ve Şirince'ye ilk kez geldim. Çok güzel bir yer, çok beğendim. Açıkçası biraz korkarak geldik. Maskemi çıkarırken de tedirgin oluyorum. Bir şeyler yemek için, fotoğraf çekmek için mecburen çıkarıyorum. Dikkat etmeye çalışıyoruz. 2012'deki kıyamet kehanetini nişanlım yolda gelirken söyledi. Öyle bir şey olursa biz de buraya geliriz" dedi.

Kuzu ile beraber gelen Tunahan Öztürk ise, "İkinci kez Şirince'yi ziyaret ediyorum. İlk geldiğimde de çok beğenmiştim. Özellikle tarihi evleri çok etkileyici. Çok kalabalık olması sebebiyle çekinerek geldik" diye konuştu.

ESNAF KALABALIKTAN MEMNUN

Yeni normalleşme süreciyle birlikte Şirince'de kalabalığın artığını belirten Mücahit Karabulut (21), "Şirince'ye daha önce de gelmiştim. Sabahı denizde geçirdikten sonra buraya uğradım çünkü çok seviyorum. Bugün de oldukça canlı ve hareketli. Yaz aylarında ve boş vakitlerimde sık sık uğramaya da çalışıyorum. 2012 yılında rivayete göre kıyametin kopacağı tarihte de buradaydım. Bence tamamen batıl inanç ama oldukça kabalıktı. Ancak ne kıyamet koptu ne de Şirince'ye bir şey oldu" dedi.

Şirince esnaflarından Uğur Yücel (32) son haftalarda ziyaretçi sayısının arttığının altını çizdi. Yücel, "Hafta sonu İzmir, Aydın ve Denizli gibi yerlerden çok fazla ziyaretçi geliyor. Kovid-19 öncesinde yürüyecek yer bulamıyordunuz. Normalleşme sürecindeyiz ve ilerleyen günlerde daha güzel göreceğimize inanıyorum. Geçtiğimiz yıla göre yarı-yarıya bir fark var. Ben yine de durumun toparlanacağını düşünüyorum. İnsanların da maske kullanımına dikkat ettiğini görüyorum" diye konuştu. Yücel, ayrıca 2012 yılında kıyamet kopacağı inancının Şirince için iyi bir reklam olduğunu sözlerine ekledi.

Ziyaretçi sayısından memnun olduğunu belirten Hasan Posta (65) da "Turizm sektörü geç de olsa açıldı. Şu anda da hareketli bir şekilde devam ediyor. Geçen yıllara göre azalma var ancak son 15 gündür büyük bir ziyaretçi artışı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Umarım kısa sürede eski günlerimize dönebiliriz" dedi.


Selçuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 18:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şirince'de pazar günü kalabalığı yaşandı - Son Dakika
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