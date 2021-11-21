Üye Girişi
ŞİRİNCE'DE SONBAHAR GÜZELLİĞİ - Son Dakika

ŞİRİNCE'DE SONBAHAR GÜZELLİĞİ

21.11.2021 13:25

İZMİR'in, Maya takvimine dayanan kıyamet inanışında adı geçmesi nedeniyle 2012 yılında ismini dünyaya duyuran Selçuk ilçesinin turistik Şirince köyü, sonbahar güzelliğiyle öne çıkıyor.

İZMİR'in, Maya takvimine dayanan kıyamet inanışında adı geçmesi nedeniyle 2012 yılında ismini dünyaya duyuran Selçuk ilçesinin turistik Şirince köyü, sonbahar güzelliğiyle öne çıkıyor. Tarihi Rum evleriyle dikkat çeken köy, özellikle hafta sonları ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor.

İzmirlilerin yıllardır hafta sonu rotasındaki Şirince köyü, her yıl 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Selçuk'tan virajlı bir yoldan 15 dakikalık otomobil yolculuğuyla ulaşılabilen Şirince, mimarisi korunmuş, tarihe tanıklık eden cumbalı, bembeyaz Rum evleriyle, görenleri hayran bırakıyor. Maya Takvimi'ne göre kıyametin kopacağı 21 Aralık tarihinde, kıyametten etkilenmeyeceğine inanıldığı için adını dünyaya duyuran Şirince, şehrin stresi ve gürültüsünden uzaklaşıp, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak yeri oluyor. Bağcılık, zeytincilik ve şarap üretimiyle bilinen Şirince, sonbaharda ağaçların yapraklarının sararıp dökülmesiyle yaşanan renk cümbüşüyle de ilgi çekerken, fotoğraf tutkunlarına doğal fon sunuyor. Şirince'ye sonbaharda gelenler, ağaçlarda yeşil, sarı ve kırmızının tonlarının hakim olduğu köy manzarası karşısında kahvelerini yudumlamanın keyfini yaşadıklarını belirtiyor.

'DÜNYADA CENNET VARSA O ŞİRİNCE'DİR'

Şirince'de yaşayan Sedat Kantaroğlu, Yunan yazar Dido Sotiriyu, kitabında, 'Dünyada, cennet diye bir yer varsa o da Şirince'dir' demiştir. Şirince'miz dört mevsimde de çok güzel. Şu an zeytin toplama mevsimindeyiz. Ağaçlar sonbahar olduğu için yapraklarını döküyor. Yeşilin her türlüsü Şirince'de mevcut. Bu dönem, yerli turistler ve özellikle Meksikalılar geliyor. Burası 12 ay boyunca kalabalık. Maya takvimine göre gerçekleşecek kıyamette, burasının etkilenmeyeceği söylenmişti. O dönem köy için büyük bir reklam oldu. Şirince'ye Bizans döneminde buraya dışarıdan kimse gelmemesi için 'Çirkince' deniliyormuş. Daha sonra İzmir Valisi Kazım Dirik Paşa, köyümüze gelmiş. O gün köyün ismi Şirince olarak değişmiş dedi.

'EN GÜZEL MEVSİMDE GELDİK'

Şirince'ye ilk kez geldiğini anlatan Seher Ergin, 500 yıllık bir tarihi konakta kaldım ve çok etkilendim. Buradaki atmosfer çok güzel. Önümüzdeki yıl yeniden gelmeyi düşünüyorum. En güzel mevsimde buraya gelmişiz. Hava ne çok soğuk ne çok sıcak. Tam bir sonbahar havası. Buraya sonbaharda gelinmeli dedi.

Şirince'de meyve satışı yapan esnaf Birgün Tokgöz, Sonbahar gelince yapraklar döküldü, ağaçlar uykuya yattı. Şirince kalabalık ancak bizim işlerimize etkisi olmuyor. Özellikle hafta sonu kalabalık artıyor. Köyümüz çok güzeldir. Hem yerli hem de yabancı turistlerin etkisiyle giderek kalabalıklaştı ifadelerini kullandı.

'ÖMRÜM BURALARDA GEÇTİ'

Şirince'de yaşamını sürdüren Osman Şahin, Burada doğdum, büyüdüm ve ömrüm buralarda geçti. Burada şeftali çok güzel olur. Hafta sonları gelenlerle birlikte köy, çok kalabalık oluyor. Yazın da çok kalabalık oluyor ama sonbaharda ağaçların yaprakları sararıyor, dökülüyor. Şirince her dönem güzel ama sonbaharda bambaşka bir güzel dedi.

Şirince'ye ikinci kez geldiğini söyleyen Tolgahan Yıldız, İzmir Karşıyaka'dan geliyoruz. Şirince hoşumuza gitti. Sık sık gelmeyi düşünüyoruz. Herkesin mutlaka bir kere görmesi lazım diye konuştu.

'FOTOĞRAF İÇİN GÜZEL MANZARALAR OLUŞUYOR'

Meksika'dan Şirince'yi ziyarete gelen turistlerden Holhajmer Mandes ise, Türkiye'ye ikinci kez geliyorum ancak Şirince'ye ilk defa geldim. Burayı gerçekten çok beğendim. Kalabalık bir grupla birlikte geldim. Sadece biraz pahalı olduğunu düşünüyorum ancak çok fazla değil ifadelerini kullandı.

Denizli'den gelen Tamer Türkoğlu da, İlk kez Şirince'yi görüyorum. Üniversiteden arkadaşlarımla birlikte geldim. Şirince, tam beklediğim gibi. Küçük, tatlı ve gezilesi bir yer. Mevsim olarak da çok güzel bir dönem. Fotoğraf çekimi için de çok güzel fonlar oluşuyor dedi.

ŞİRİNCE'DE SONBAHAR GÜZELLİĞİ
ŞİRİNCE'DE SONBAHAR GÜZELLİĞİ
ŞİRİNCE'DE SONBAHAR GÜZELLİĞİ
ŞİRİNCE'DE SONBAHAR GÜZELLİĞİ

Sonbahar, Şirince, Selçuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİRİNCE'DE SONBAHAR GÜZELLİĞİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti 10:30 Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim 09:15 Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı 23:32 Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? 15:32 Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi 14:46 İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! 14:10 Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!
Bahar Candan karakolluk oldu 13:22 Bahar Candan karakolluk oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti

Son Dakika Haberleri
13:12 Ekonomist Özgür Demirtaş, Binali Yıldırım'ın enflasyon yorumuna tepki gösterdi: Saçma sapan
12:52 Son Dakika! Libya'da 2 yıldır alıkonuluyorlardı! 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
12:50 Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Haberler.com'a anlamlı ödül
12:49 Son Dakika: 6-12 Kasım'da her 100 binde en çok vaka artışı gösteren illerimiz belli oldu! İşte o liste
12:21 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yapılacak! Masada ekonomi ve salgın başlıklı 5 önemli başlık var
11:45 Şaşkınlık yaratan ölüm! Yere yığılan adam kan kustu, görenler yolunu değiştirdi
11:34 Hastanede "Doktor selamımı almadı" krizi! Ortalık bir anda birbirine girdi
11:28 Son Dakika: Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında: Felç riski yok, beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle gözetimde
11:21 Genç modelin sır ölümü! Vücudunda hiç iz yok, cinsel saldırıdan şüpheleniliyor
11:07 Telefondan hipnotize edip 4 milyon lira dolandırdı! Kod adı ''Bay hipnotize'' son vurgununda kıskıvrak yakalandı
CHP lideri Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte yaptığı pazar alışverişinin görüntülerini paylaştı CHP lideri Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte yaptığı pazar alışverişinin görüntülerini paylaştı         
13:20
Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu         
10:27
Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı         
09:12
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!         
16:16
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi         
14:52
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi         
13:14
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 13:35:08. #1.11#
SON DAKİKA: ŞİRİNCE'DE SONBAHAR GÜZELLİĞİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement