Son Dakika Haberleri: ŞİRİNEVLER D-100 KARAYOLU'NDA 09.05
Son Dakika Güncel ŞİRİNEVLER D-100 KARAYOLU'NDA 09.05

ŞİRİNEVLER D-100 KARAYOLU'NDA 09.05

6 saat önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci yıl dönümünde hayatını kaybettiği saat olan 09.05'te D-100 Karayolu Şirinevler Mevkii'nde hayat durdu.

ŞİRİNEVLER D-100 KARAYOLU'NDA 09.05, System.String[]

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci yıl dönümünde hayatını kaybettiği saat olan 09.05'te D-100 Karayolu Şirinevler Mevkii'nde hayat durdu. Sürücüler Atatürk'ü anmak için  araçlarından inerek saygı duruşuna bulundu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte araçlarından inen sürücüler ile üst geçit ve otobüs duraklarında bulunan bir çok vatandaş saygı duruşuna geçti. Üst geçitte saygı duruşunda bulunan bir vatandaş "Çok duygulandım. İlk kez İstanbuldayım canlı yaşamak nasip olduğu için mutluyum. 'Ne Mutlu Türküm Diyene'" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Üst geçitten görüntü

-Polislerin siren çalması

-Otomobillerinden inen sürücülerin saygı duruşu

-Üst geçitteki vatandaşların saygı duruşu

-Duraklardaki vatandaşların saygı duruşu

-Genel ve detaylar


Mustafa Kemal Atatürk, D-100 Karayolu, Şirinevler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:53 Kaynak: DHA
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