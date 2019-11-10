Son Dakika Haberleri: Şirinevler D-100 Karayolunda 09.05
Son Dakika Güncel Şirinevler D-100 Karayolunda 09.05

Şirinevler D-100 Karayolunda 09.05

6 saat önce

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci yıl dönümünde hayatını kaybettiği saat olan 09.05'te D-100 Karayolu Şirinevler Mevkii'nde hayat durdu.

Şirinevler D-100 Karayolunda 09.05, System.String[]
ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci yıl dönümünde hayatını kaybettiği saat olan 09.05'te D-100 Karayolu Şirinevler Mevkii'nde hayat durdu. Sürücüler Atatürk'ü anmak için  araçlarından inerek saygı duruşuna bulundu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte araçlarından inen sürücüler ile üst geçit ve otobüs duraklarında bulunan birçok vatandaş saygı duruşuna geçti. Üst geçitte saygı duruşunda bulunan bir vatandaş "Çok duygulandım. İlk kez İstanbuldayım canlı yaşamak nasip olduğu için mutluyum. 'Ne Mutlu Türküm diyene'" dedi.


- İstanbul
Mustafa Kemal Atatürk, D-100 Karayolu, Şirinevler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:59 Kaynak: DHA
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