Şirinevler'de bayram öncesi metrelerce "ucuz" baklava kuyruğu - Son Dakika
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Şirinevler'de bayram öncesi metrelerce "ucuz" baklava kuyruğu

01.05.2022 11:12

Şirinevler'de bayram öncesi metrelerce "ucuz" baklava kuyruğu Ramazan Bayramı öncesi ucuz baklava almak isteyen vatandaşlar Şirinevler'de bulunan tatlıcıya yoğun ilgi gösterdi.

Şirinevler'de bayram öncesi metrelerce "ucuz" baklava kuyruğu

İSTANBUL - Ramazan Bayramı öncesi ucuz baklava almak isteyen vatandaşlar Şirinevler'de bulunan tatlıcıya yoğun ilgi gösterdi. Tatlı almak isteyen çok sayıda kişi dükkanın önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılarda yoğunluk yaşanıyor. Şirinevler'de bulunan piyasaya göre ucuz baklava satan tatlıcı dükkanına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya giren vatandaşlar tatlıcı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Dükkanın önünden başlayan kuyruk, metrelerce ilerideki meydana kadar uzadı.

"Ucuz ve kaliteli"

Erken saatte baklava almak için kuyruğa girdiğini belirten Adem Ata, "Burası ucuz, kaliteli olduğu için diğer baklavacılarda fiyatlar daha pahalı, durumlar belli bundan dolayı halk buraya geliyor, burada kuyrukta beklemek zorunda. Dün telefonla arayıp fiyatı telefonda sordum fıstıklı baklavanın kilosu 52 lira, kasiyerlere bağlı hızlı çalışırlarsa bize de sıra gelecek" dedi.

"Aklıma hayalime sığmayacak bir kalabalıkla karşılaştım"

Baklava sırasında bekleyen vatandaşlardan bir başkası, "Aklıma hayalime sığmayacak bir kalabalıkla karşılaştım. Bayramın olmazsa olmazı baklava. Ucuzluk neredeyse biz oradayız. İftarımızı burada açarız, sabah namazına doğru evin yolunu bulmuş oluruz" diye konuştu.

Şirinevler'de bayram öncesi metrelerce ucuz baklava kuyruğu
Şirinevler'de bayram öncesi metrelerce ucuz baklava kuyruğu
Şirinevler'de bayram öncesi metrelerce ucuz baklava kuyruğu
Şirinevler'de bayram öncesi metrelerce ucuz baklava kuyruğu

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Ramazan Bayramı, Şirinevler, Bayram, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şirinevler'de bayram öncesi metrelerce 'ucuz' baklava kuyruğu - Son Dakika


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