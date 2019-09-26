Şirinevler'de bina çatladı
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Şirinevler'de bir apartman deprem nedeniyle çatladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:20 Kaynak: İHA
Şirinevler'de bir apartman deprem nedeniyle çatladı. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü, bazı binalar hasar gördü. Şirinevler Yeniçeri Sokakta bulunan bir apartman deprem nedeniyle çatladı. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. - İSTANBUL
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