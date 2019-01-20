Son Dakika Haberleri: Şirinevler'de Bir Kafede Çıkan Kavgada Silahlar Konuştu: 1 Yaralı

Şirinevler'de Bir Kafede Çıkan Kavgada Silahlar Konuştu: 1 Yaralı

1 saat önce

Şirinevler'de bir kafede çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, kavgada 1 kişi yaralandı.

Şirinevler'de Bir Kafede Çıkan Kavgada Silahlar Konuştu: 1 Yaralı, System.String[]
Şirinevler'de bir kafede çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.30 sularında, Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesine bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede oturan iki grup arasında önce tartışma çıktı, büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Silahın kullanıldığı kavgada, isimi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı kişiyi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede parmak izi ve delil araştırması yaptı.

Öte yandan polis, olay yerinde inceleme yaptığı sırada, kafe çevresinde toplanan kalabalıkta iki kişi arasında yumruklu kavga çıktı. Polis şahısları güçlükle ayırdı, polis ekipleri daha sonra orada toplanan şahıslara yönelik tek tek GBT sorgulaması yaptı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:13 Kaynak: İHA

Bahçelievler, Polis, Şirinevler, 3. Sayfa
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