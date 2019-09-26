Şirinevler'de çatlayan bina havadan görüntülendi
10 dakika önce
Şirinevler'de çatlayan bina havadan görüntülendi Depremde bina çatladı, vatandaşlar tahliye edildiİSTANBUL - Şirinevler'de bir apartman deprem nedeniyle çatladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:06 Kaynak: İHA
Şirinevler'de çatlayan bina havadan görüntülendi
Depremde bina çatladı, vatandaşlar tahliye edildi
İSTANBUL - Şirinevler'de bir apartman deprem nedeniyle çatladı. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü, bazı binalar hasar gördü. Şirinevler Yeniçeri Sokakta bulunan bir apartman deprem nedeniyle çatladı. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
Deprem Kahini Frank Hoogerbeets'in "Alarmda olun" sözleri tekrar gündem oldu Acil toplanma alanları nerede, vatandaşlar nasıl ulaşacak? Türk Telekom depremden bu yana hizmet veremiyor! Kullanıcılar tepkili "Gece 4'te deprem olacak" söylentisine AFAD ve iBB'den uyarı: İtibar etmeyin