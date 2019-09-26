Son Dakika Haberleri: Şirinevler'de çatlayan bina havadan görüntülendi
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Şirinevler'de çatlayan bina havadan görüntülendi

10 dakika önce

Şirinevler'de çatlayan bina havadan görüntülendi Depremde bina çatladı, vatandaşlar tahliye edildiİSTANBUL - Şirinevler'de bir apartman deprem nedeniyle çatladı.

Şirinevler'de çatlayan bina havadan görüntülendi

Depremde bina çatladı, vatandaşlar tahliye edildi

İSTANBUL - Şirinevler'de bir apartman deprem nedeniyle çatladı. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü, bazı binalar hasar gördü. Şirinevler Yeniçeri Sokakta bulunan bir apartman deprem nedeniyle çatladı. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Şirinevler'de çatlayan bina havadan görüntülendi

Şirinevler, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:06 Kaynak: İHA
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