Şirinevler'deki doğal gaz patlamasında ev adeta yok oldu - Son Dakika

Şirinevler'deki doğal gaz patlamasında ev adeta yok oldu

Son Güncelleme: 28.09.2023 16:00

İstanbul Şirinevlerde bir binada meydana gelen patlama sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Patlamanın meydana geldiği ev ise adeta yok oldu. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken ekiplerin çalışması devam ediyor.

İstanbul Şirinevler'de bir evde patlama meydana geldi. Bir binanın en üst katında yaşanan ve doğalgaz kaynaklı olduğu ifade edilen patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemler alınırken patlamanın meydana geldiği ev ise adeta harabeye döndü.

İşte patlamanın meydana geldiği evin son hali;

Şirinevler'de patlamanın meydana geldiği ev yok oldu

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valiliği patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 4 kişininse yaralandığını duyurdu. Yaralılar en yakın hastaneye götürülürken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

CAM ÇERÇEVE AŞAĞI İNDİ

Öte yandan patlamanın etkisiyle sokak savaş alanına döndü. Çevredeki binaların camları patladı, betonları sökülüp aşağı düştü. Yollar harabeye dönerken, park halindeki otomobiller de zarar gördü.

Şirinevler'de patlamanın meydana geldiği ev yok oldu
Şirinevler'de patlamanın meydana geldiği ev yok oldu
Şirinevler'de patlamanın meydana geldiği ev yok oldu

Şirinevler, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şirinevler'deki doğal gaz patlamasında ev adeta yok oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şirinevler'deki doğal gaz patlamasında ev adeta yok oldu - Son Dakika
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