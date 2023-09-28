Şirinevler'deki doğal gaz patlamasında ev adeta yok oldu

İstanbul Şirinevler'de bir evde patlama meydana geldi. Bir binanın en üst katında yaşanan ve doğalgaz kaynaklı olduğu ifade edilen patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemler alınırken patlamanın meydana geldiği ev ise adeta harabeye döndü.

İşte patlamanın meydana geldiği evin son hali;

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valiliği patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 4 kişininse yaralandığını duyurdu. Yaralılar en yakın hastaneye götürülürken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

CAM ÇERÇEVE AŞAĞI İNDİ

Öte yandan patlamanın etkisiyle sokak savaş alanına döndü. Çevredeki binaların camları patladı, betonları sökülüp aşağı düştü. Yollar harabeye dönerken, park halindeki otomobiller de zarar gördü.