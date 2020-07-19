Şirinevler'de doğalgaz hasreti sona eriyor - Son Dakika

Şirinevler'de doğalgaz hasreti sona eriyor
Nazilli Şirinevler Mahallesi vatandaşları en büyük hayallerinden birisi olan doğalgaz hizmetine kavuşacak.
Nazilli Şirinevler Mahallesi vatandaşları en büyük hayallerinden birisi olan doğalgaz hizmetine kavuşacak.
Nazilli'de yarım kalan doğalgaz çalışmalarına yeniden başlanıyor. 2011 yılında başlayan çalışmalar sonucunda bazı Mahaller doğalgazla ısınırken bazılarında ise kazı çalışması yapılmamıştı.
Enerya tarafından bölgede doğalgaz çalışmalarına başlanacak. Doğalgaz hizmetinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Şirinevler Mahalle Muhtarı Yusuf Uysal "2013 yılından beri özlemle beklediğimiz doğalgazımızın ucu göründü geliyor. Mahalle adına bize yardımcı olan Belediye Başkanımız Kürşat beye teşekkür etmeye gittim. Bu vesile ile hayır yapalım diye düşündük. Bugün Şirinevler Mahallesi Pazaryeri'nde bir hayır düzenledik. Başkanıma teşekkür ediyorum, başımız sıkışınca gideceğimiz tek merci o. Ben kendilerinden memnunum, Allah razı olsun. Bu doğalgaz nimetinden inşallah bizde yararlanacağız. Kurban Bayramı'nın ertesinde kazmayı vuruyoruz. Enerya'dan sözleşmeler geldi. Bu vesileyle herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 18:37 Kaynak: İHA
Son Dakika 23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 23:39 Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti 23:27 Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybederken iki arkadaşı da ağır yaralandı 23:25 Medipol Başakşehir ile şampiyon olan Mehmet Topal, adını lig tarihine yazdırdı 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 22:55 Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 16:09 Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:08 Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor