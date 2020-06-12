Şirinevler'de kontrolden çıkan otomobil savrularak metro raylarına uçtu.
Şirinevler'de kontrolden çıkan otomobil savrularak metro raylarına uçtu.
Şirinevler'de kontrolden çıkan otomobil savrularak metro raylarına uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 01:05 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Şirinevler'de kontrolden çıkan otomobil savrularak metro raylarına uçtu. - Son Dakika
Son Dakika Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı