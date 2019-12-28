Şirinevler'de metrobüs yolcuya çaptı, 1 kadın yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şirinevler'de metrobüs yolcuya çaptı, 1 kadın yaralandı - Son Dakika

Şirinevler'de metrobüs yolcuya çaptı, 1 kadın yaralandı

6 saat önce

Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayarak yola düşen kadına metrobüs çarptı.

Şirinevler'de metrobüs yolcuya çaptı, 1 kadın yaralandı, System.String[]

Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayarak yola düşen kadına metrobüs çarptı. Kaza sonrası talihsiz kadın yaralanırken, Avcılar yönünde metrobüs kuyruğu oluştu.


Metrobüs kazası Şirinevler durağında meydana geldi. Durakta bekleyen bir kadın ayağının kayması sonucu yola düştü bu esnada hareket halindeki metrobüs kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu yaralanırken, olay yerine ambulans sevk edildi. Kaza sonrası Avcılar yönünde metrobüs seferleri bir süre durdu. Sağlık ekiplerinin yaralı kadını kaldırmasıyla birlikte metrobüs seferleri de normale döndü. - İSTANBUL

Şirinevler, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:45 Kaynak: İHA
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