Şirinevler'de metrobüs yolcuya çaptı - Son Dakika
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Şirinevler'de metrobüs yolcuya çaptı

6 saat önce

Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayarak yola düşen kadına metrobüs çarptı.

Şirinevler'de metrobüs yolcuya çaptı, System.String[]

Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayarak yola düşen kadına metrobüs çarptı. Kaza sonrası talihsiz kadın yaralanırken, Avcılar yönünde metrobüs kuyruğu oluştu.

Metrobüs kazası Şirinevler durağında meydana geldi. Durakta bekleyen bir kadın ayağının kayması sonucu yola düştü o sırada hareket halindeki metrobüs kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu yaralanırken, olay yerine ambulans sevk edildi. Kaza sonrası Avcılar yönünde metrobüs seferleri bir süre durdu. Sağlık ekiplerinin yaralı kadını kaldırmasıyla birlikte metrobüs seferleri de normale döndü.

(Armağan Yılmaz/İHA)

Şirinevler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:00 Kaynak: İHA
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