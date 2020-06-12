Şirinevler'de otomobil metro raylarına uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Şirinevler'de otomobil metro raylarına uçtu: 1 yaralı

Şirinevler'de faciadan dönülen kazada, otomobil metro raylarına uçtu: 1 yaralı

İSTANBUL - Şirinevler Topkapı istikametinde seyreden otomobil, kontrolden çıkarak bariyerleri geçtikten sonra metro raylarına uçtu. Ters dönen araçta sürücü yaralandı. Yaralı, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Kaza, saat 00.30 sularında Bakırköy Ataköy-Şirinevler Metro durağına varmadan meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefaköy istikametinden Topkapı yönüne giden Turgay K., idaresindeki 34 CYE 952 plakalı otomobil, Ataköy-Şirinevler metro istasyonuna varmadan direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce bariyerleri parçaladı ardından yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki metro raylarına uçarak, ters döndü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta ters dönen sıkışan sürücü ile irtibata geçerek, yaşadığını ve bilincinin açık olduğunu tespit etti.

İtfaiye ekipleri yaralıyı kurtarmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri yan yoldaki trafiği tek şeride düşürdü.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yaralı Turgay K, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Daha sonra sedyeye konulan yaralı itfaiye ve sağlık ekiplerince merdiven yardımıyla çıkarıldı. Ambulansa teslim edilen yaralı ilk müdahalenin ardından Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Metro raylarına uçan araç daha sonra çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.