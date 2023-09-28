Şirinevler'deki patlama sırasında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Şirinevler'deki patlama sırasında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı

Son Güncelleme: 28.09.2023 15:55

Şirinevler 7'inci sokakta meydana gelen doğalgaz patlaması sırasında büyük panik yaşandı. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı patlama sırasında yaşanan koşuşturmaca kameraya yansıdı.

Şirinevler'deki patlama sırasında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Şirinevler 7'inci sokaktaki bir apartmanın 5. katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Olaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır 3 yaralı var" dedi.

CADDEDE YÜRÜYEN VATANDAŞLAR KAÇIŞTI

Şiddetli bir sarsıntıya neden olan patlama sırasında yaşanan koşuşturmaca güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede yürüyen vatandaşların patlama ile birlikte kaçıştığı görülüyor.

İşte bölgeden gelen görüntüler;

Şirinevler'de patlama sırasında yaşanan panik güvenlik kamerasında
Şirinevler'de patlama sırasında yaşanan panik güvenlik kamerasında
Şirinevler'de patlama sırasında yaşanan panik güvenlik kamerasında
İstanbul'da bir binada patlama meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı
Kaynak: İHA

Şirinevler, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şirinevler'deki patlama sırasında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şirinevler'deki patlama sırasında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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