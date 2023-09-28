Şirinevler'deki patlama sırasında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Şirinevler 7'inci sokaktaki bir apartmanın 5. katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Olaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır 3 yaralı var" dedi.

CADDEDE YÜRÜYEN VATANDAŞLAR KAÇIŞTI

Şiddetli bir sarsıntıya neden olan patlama sırasında yaşanan koşuşturmaca güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede yürüyen vatandaşların patlama ile birlikte kaçıştığı görülüyor.

İşte bölgeden gelen görüntüler;