Şirinevler'deki patlama sırasında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.
Bahçelievler Şirinevler 7'inci sokaktaki bir apartmanın 5. katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Olaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır 3 yaralı var" dedi.
Şiddetli bir sarsıntıya neden olan patlama sırasında yaşanan koşuşturmaca güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede yürüyen vatandaşların patlama ile birlikte kaçıştığı görülüyor.
İşte bölgeden gelen görüntüler;İstanbul'da bir binada patlama meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı
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