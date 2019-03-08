Son Dakika Haberleri: Şirinevler'de Silah Sesi Yükseldi: 1 Genç Ağır Yaralı

Şirinevler'de Silah Sesi Yükseldi: 1 Genç Ağır Yaralı

34 dakika önce

Şirinevler'de 5 katlı bir apartmanın üst katından bir el silah sesi duyuldu.

Şirinevler'de Silah Sesi Yükseldi: 1 Genç Ağır Yaralı, System.String[]
Şirinevler'de 5 katlı bir apartmanın üst katından bir el silah sesi duyuldu. 17 yaşında bir genç başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu. Olay, saat 17.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, evden bir el silah sesi yükseldi. Silah sesini duyan ev sahibi bir gencin merdivenlerden koşarak dışarı çıktığı gördü. Bunun üzerine silah sesinin duyulduğu daireye giden ev sahibi, 17 yaşındaki genci başından vurulmuş halde gördü. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı genci Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gencin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenilirken polis ekipleri de evde incelemelerde bulundu. Evde yapılan incelemelerde olayda kullanıldığı anlaşılan tabanca bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çağlı soruşturma başlattı.

(Vedat Bayraktar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:11 Kaynak: İHA

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