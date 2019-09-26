Son Dakika Haberleri: Şirinevler'de yan yatan bir bina boşaltıldı
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Şirinevler'de yan yatan bir bina boşaltıldı

11 dakika önce

Şirinevler'de yan yatan bir binanın tahliye edildiği, Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştuğu bildirildi.

Şirinevler'de yan yatan bir bina boşaltıldı, System.String[]

Şirinevler'de yan yatan bir binanın tahliye edildiği, Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştuğu bildirildi. AFAD'dan alınan verilere göre, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı AFAD, İstanbul'daki ilk belirlemelerde bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğu ve Avcılar'da bir minarenin kısmen yıkıldığı bilgisine ulaştı. Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edilirken Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştu."

(İHA)

Sultangazi, Şirinevler, AFAD, Eyüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:25 Kaynak: İHA
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