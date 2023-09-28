Şirinevler'deki patlama anından yeni görüntü! Ortalık bir anda savaş alanına dönüyor - Son Dakika

Şirinevler'deki patlama anından yeni görüntü! Ortalık bir anda savaş alanına dönüyor

Son Güncelleme: 28.09.2023 16:06

İstanbul Şirinevler'de bir dairede doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken patlama anına ilişkin görüntüler ise kan dondurdu.

İstanbul'da Şirinevler 7'nci sokakta yaşanan doğalgaz patlaması sırasında büyük panik yaşandı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

MOLOZLAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Güvenlik güçlerince sokak kapatılırken, belediye ve AFAD ekipleri de bina içerisinde çalışma başlattı. Patlamanın etkisiyle binadan kopan molozlar orada bulunan araçların üstüne düşerken, çevredeki bazı binaların camları da kırıldı. Sokak üzerinde bulunan bir ağaç da patlamadan dolayı bir aracın üstüne devrildi.

Şirinevler'deki patlama anı kamerada

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir binada meydana gelen ve doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır toplam 4 kişi de yaralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Şirinevler'deki patlama anı kamerada
Kaynak: İHA

Şirinevler, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şirinevler'deki patlama anından yeni görüntü! Ortalık bir anda savaş alanına dönüyor - Son Dakika


Son Dakika
17:08 TFF, günlerdir tartışılan Play-Off tartışmalarına son noktayı
16:58 Sağanak yağışın etkisiyle İstanbul Gaziosmanpaşa'da metro istasyonu sular altında kaldı
16:31 AFAD: İstanbul'da yağış sabah saatlerine kadar sürecek
16:24 Hikmet Karaman, Süper Lig'e geri dönüyor
16:19 İstanbul Valisi Gül: Su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız
16:11 Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu, Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı! Vedası mesajı herkesi üzdü: Hayat en sevdiklerimizle sınar
16:06 İstanbul'da beklenen sağanak başladı! Yollar göle döndü, araçlar sulara gömüldü
16:06 Şirinevler'deki patlama anından yeni görüntü! Ortalık bir anda savaş alanına dönüyor
15:55 Şirinevler'deki patlama sırasında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı
15:45 ABD'li banka Goldman Sachs'ın yıl sonu dolar tahmini 28 TL oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2023 17:44:43. #1.13#
SON DAKİKA: Şirinevler'deki patlama anından yeni görüntü! Ortalık bir anda savaş alanına dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement