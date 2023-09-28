Şirinevler'deki patlama anından yeni görüntü! Ortalık bir anda savaş alanına dönüyor

İstanbul'da Şirinevler 7'nci sokakta yaşanan doğalgaz patlaması sırasında büyük panik yaşandı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

MOLOZLAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Güvenlik güçlerince sokak kapatılırken, belediye ve AFAD ekipleri de bina içerisinde çalışma başlattı. Patlamanın etkisiyle binadan kopan molozlar orada bulunan araçların üstüne düşerken, çevredeki bazı binaların camları da kırıldı. Sokak üzerinde bulunan bir ağaç da patlamadan dolayı bir aracın üstüne devrildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir binada meydana gelen ve doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır toplam 4 kişi de yaralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.