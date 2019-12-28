Şirinevler durağında yolcuya metrobüs çarptı, avcılar yönünde seferler yapılamıyor - Son Dakika

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Şirinevler durağında yolcuya metrobüs çarptı, avcılar yönünde seferler yapılamıyor
6 saat önce
Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayan kadın yolcu metrobüs yoluna düştü.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:58 Kaynak: DHA
Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayan kadın yolcu metrobüs yoluna düştü. Yolcuya metrobüs çarptı. Kaza nedeniyle Avcılar yönünde seferler yapılamıyor. Yaralanan ve vucudunda kırıklar olan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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