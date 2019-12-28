Şirinevler durağında yolcuya metrobüs çarptı, avcılar yönünde seferler yapılamıyor - Son Dakika

Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayan kadın yolcu metrobüs yoluna düştü. Yolcuya metrobüs çarptı. Kaza nedeniyle Avcılar yönünde seferler yapılamıyor. Yaralanan ve vucudunda kırıklar olan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.