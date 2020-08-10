Şirinevler'in geleceğine 'yıldırım' çözüm - Son Dakika

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Şirinevler Mahallesi'nde gerçekleştirilen imar planı ve uygulaması ile bölgenin sosyal donatıya ve alt yapı hizmetlerine kavuşmasını sağlayacak.

Yıldırım Belediyesi, Şirinevler Mahallesi'nin çehresini değiştirecek imar planı çalışmalarını sürdürüyor. İmar uygulama çalışmaları çerçevesinde belediye bürokratları ile yoğun mesai gerçekleştiren Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bölgenin geride kalan dönemde sit alanı statüsünde bulunması sebebiyle imar uygulama çalışması olmadığından resmi alt yapı hizmetlerinin ulaştırılamadığı Şirinevler Mahallesi'nde sağlıklı kentleşme adımlarının atılması ve bölgenin uzun yıllardır beklediği alt yapı hizmetlerine kavuşması için hummalı bir çalışma yürütüyor. Riskli alan statüsünde bulunan ve sit alanı statüsünden çıkarılan plan dışındaki noktada bulunan Şirinevler Mahallesi'nde 103 hektarlık alanda hazırlanan imar uygulama planı tamamlandığında, bölgede ruhsatlı yapılaşmanın önü açılacak, mülkiyet sorunları ortadan kalkacak, sosyal donatı alanları elde edilmesi sağlanacak, yol ve doğalgaz başta olmak üzere bölgenin sorunlarını ortadan kaldıracak alt yapı hizmetlerinin tesisine imkan tanınacak.

Yılmaz, "Şehrimizin ana problemlerinin başında gelen ve uzun yıllardır çözümü bekleyen imar planları değişikliği ile Bursa'nın aldığı göçün ilk adresi olması nedeniyle ilçemizde ortaya çıkan plansız yapılaşma ve sağlıksız şehirleşme, ilçemizin yarınlarını doğrudan etkilemesi nedeniyle gündemimizin ilk sırasında yer alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imar planları onaylanan ve imar uygulama süreci devam eden Mevlana, Ulus, Arabayatağı, Hacivat, Yavuzselim ve Çınarönü mahalleleri ile bütüncül bir yaklaşım oluşturulması, mülkiyet sorunlarının giderilmesi ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için riskli alanda ve riskli alan dışındaki sit alanından çıkarılan imar planı ve uygulamasını tamamlayarak Şirinevler Mahallesi'nin geleceğini kurtaracak adımları atıyoruz" dedi.

Şirinevler Mahallesi'nde imar planı olmaması ve sit alanı statüsünde bulunması sebebiyle bölge sakinlerinin uzun yıllardır beklediği alt yapı hizmetlerinin ulaştırılması, mülkiyet sorunlarının ortadan kaldırılması ve ruhsatlı yapılaşmanın sağlaması için 103 hektarlık alanda imar uygulama planı hazırladıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Bölgede imar planı olmaması ve sit alanı statüsünde bulunması sebebiyle hemşehrilerimizin uzun yıllardır beklediği alt yapı hizmetlerini ulaştırmak, mülkiyet sorunlarını ortadan kaldırmak ve ruhsatlı yapılaşmayı sağlamak için riskli alan ilan edilen 6 mahalle olan Arabayatağı, Yavuzselim, Hacivat, Çınarönü, Ulus ve Mevlana mahallelerimiz ile birlikte, Şirinevler Mahallemizdeki 103 hektarlık alanda imar uygulama planı hazırlıyoruz. İmar planı ve uygulama süreci tamamlandığında, bölge sosyal donatıya sahip olabilecek, yeni yapılacak bulvar ve yollarla ulaşım sorunu ortadan kalkacak ve hemşehrilerimizin en büyük beklentilerinden olan doğalgaz hizmeti başta olmak üzere altyapı hizmetlerine kavuşmuş olacaklar" diye konuştu. - BURSA