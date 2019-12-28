Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayarak yola düşen kadın yolcuya metrobüs çarptı. - Son Dakika

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Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayarak yola düşen kadın yolcuya metrobüs çarptı.
6 saat önce
Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayarak yola düşen kadın yolcuya metrobüs çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:07 Kaynak: İHA
Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayarak yola düşen kadın yolcuya metrobüs çarptı. Kaza nedeniyle Avcılar yönünde seferlerde aksaklıklar yaşanırken yaralanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL
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