ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDAKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

LGS sınavı nedeniyle uygulanan kısıtlama sonrası İstanbul'un hareketli noktalarında sakinlik hakim oldu. Şirinevler Meydanı ve D-100 Karayolundaki sakinlik havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile bugün yapılan LGS öncesi ve sonrası yaşanacak olan yoğunluk ve salgının yayılımını engellemek amacıyla 81 ilde saat 09.00 ile 15.00 arasında kısıtlama uygulaması başladı.

LGS sınavına giren öğrenci ve veliler muaf tutulduğu kısıtlama sonrası İstanbul'un hareketli olarak bilinen noktalarında sakinlik hakim oldu. Şirinevler Meydanı da kısıtlama nedeniyle sakin kalan yerlerden biri oldu. Şirinevler meydan ve D100 Karayolundaki sakinlik havadan görüntülendi.