'Şırınga Çikolata' satışı yapan firmadan açıklama - Son Dakika
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'Şırınga Çikolata' satışı yapan firmadan açıklama

6 saat önce

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun ölümüne neden olan şırınga çikolatanın fason üretimini ve satışını yapan firmanın avukatı açıklamalarda bulundu.

'Şırınga Çikolata' satışı yapan firmadan açıklama, System.String[]

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun ölümüne neden olan şırınga çikolatanın fason üretimini ve satışını yapan firmanın avukatı açıklamalarda bulundu.


11 Aralık tarihinde Ankara'da birinci sınıf öğrencisi Mert Yağış Köksal'ın şırınga şekilde çikolata yerken fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Köksal'ın boğazına bir cisim kaçtığı ihtimali üzerinde durulurken, Diyarbakır'da ise ürünün kapağı boğazına kaçan yeni yaşındaki Umut Bilgi yaşamını yitirmişti. Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun ölümüne neden olan şırınga çikolatanın fason olarak üretimini ve satışını yapan yapan firmalardan biri olan Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bonart Gıda'nın avukatı açıklamalarda bulundu. Bonart Gıda'nın avukatı yaptığı açıklamada, "Şu anda devam eden bir süreç var. Öncelikle şunu belirtelim ki böyle bir olayın yaşanmış olmasından dolayı üzgünüz. Süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Şuanda hassas bir sürecin içerisindeyken açıklama yapmak doğru değil. Bilgiler net bir şekilde ortaya çıktığında ve süreç tamamlandığında müvekkillerimizin de uygun görmesi halinde gerekli bilgilendirme kamuoyuna yapılacaktır" dedi.


Öte yandan, iki çocuğun ölümüne neden olan şırınga çikolatanın hangi firmaya ait olduğunun henüz net olarak bilinmediği, Türkiye'de bu çikolatanın üretimini ve satışı yapan birçok firmanın olduğu belirtildi. - KOCAELİ

Diyarbakır, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
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