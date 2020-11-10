Şırınga şeklindeki çikolata kapağıyla ölümde Mert'e asli kusur (2) - Son Dakika

ACILI BABA: 'BU KARAR BİZİ ÇOK ÜZDÜ'

Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunun, çocuğu kusurlu bulmasının ardından açıklama yapan baba Faruk Köksal, karara tepki gösterdi.

Şırınga şeklindeki çikolatanın üretiminden satışına kadar birçok kurum, kuruluş ve kişinin suçlu olması gerektiği yerde oğlunun kusurlu bulunmasının kendilerini üzdüğünü söyleyen baba Faruk Köksal, "Bu karar bizi çok üzdü, zaten üzgündük. Bu kararla yine en başa döndük, diyebilirim. Çocuk bu, yetişkin bir insan olsa, 'kendi hatası' dersin ama sonuç olarak bir çocuk bu. Onun için biz bu karara tepkiliyiz, verilen kararı reddettik. Gereken takibimizi yapacağız, itirazımız avukat aracılığıyla iletildi. Biz büyüklerden yardım istiyoruz, destek istiyoruz, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Başka çocuklar gitmesin, aileler yanmasın istiyoruz. Okullarda güvenlik ve revir tarzında bölümler olsun istiyoruz. Buna kimsenin göz yummasını istemiyoruz, herkesin buna destek vermesini bekliyoruz. Devlet okullarında giriş-çıkışlarda güvenlik ve okulda en azından bir tane sağlık kuruluşunun olmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.'EVLAT ACISI HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYOR'

Aradan geçen zamanın acılarını dindirmediğini belirten Köksal, "Evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor. Allah kimseye yaşatmasın. Mutluluğumuz gitti, sevincimiz gitti, her şeyimiz gitti, yaşama hevesimiz bile gitti. Candan öte can varmış, o da evlatmış. Boşa yaşıyormuş gibi hissediyorum kendimi" dedi.