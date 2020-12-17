Şırıngalı çikolata ambalajından çocuğun ölümüne ilişkin firma yetkilileri asli kusurlu bulundu - Son Dakika

Şırıngalı çikolata ambalajından çocuğun ölümüne ilişkin firma yetkilileri asli kusurlu bulundu

17.12.2020 15:19
Şırıngalı çikolata ambalajından çocuğun ölümüne ilişkin firma yetkilileri asli kusurlu bulundu, System.String[]

Diyarbakır'da geçen yıl şırınga şeklinde ambalajı bulunan sıvı çikolatayı yediği sırada fenalaşarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Miraç Umut Bilgi'nin ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda firma yetkilileri asli kusurlu bulundu.

Diyarbakır'da geçen yıl şırınga şeklinde ambalajı bulunan sıvı çikolatayı yediği sırada fenalaşarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Miraç Umut Bilgi'nin ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda firma yetkilileri asli kusurlu bulundu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 28 Kasım 2019'da merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan ve Seyrantepe İlkokulunda okuyan Bilgi'nin, bir bakkaldan aldığı çikolatayı yerken ambalajın kapağı boğazına kaçması sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, "İlgili firmanın ürünü paketlemesi ve üretilmesinin mevzuata uygun olup olmadığı, maktulün ölümünde üretici firma ve satıcısının bir kusurunun bulunup bulunmadığı, kusuru varsa derecesinin, ambalaj tasarımının insan sağlığı yönünden tehlike oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi" yönünde uzman bilirkişilerce rapor hazırlandı.

"Yetişkin gözetiminde kullanılması" uyarısı etikette yer almamış

"Dava konusu kakaolu fındık kremasının şırınga şeklinde olan, bir parçası ağızda, yutakta sıkışarak veya alt solunum yolu girişine yerleşerek tıkanmasına yol açacak boyutta olan ambalajının oyuncak yönetmenliğine uygun olarak üzerinde yetişkin gözetiminde kullanılmasına dair bir ibare bulunması gerekmesine rağmen böyle bir uyarının etikette yer almadığı tespit edilmiştir." ifadesi kullanılan raporda, şırınga şeklindeki ambalajın ve içinde yer alan ürünün Türk Gıda Kodeksi ile ilgili yönetmenliğine göre etiketlendiği ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kayıt altına alınan bir işletmede üretildiği ancak ürünün ambalajının bakanlığa kayıtlı bir işletmede temin edilmediği belirtildi.

5996 sayılı Gıda Kanunu gereğince gıda ile temas eden madde ve malzeme ile ilgili faaliyet gösteren işletmecilerin, kendi faaliyet alanının her aşamasında bu kanunda belirtilen kurallara uygun olarak gıda güvenliğini sağlamak ve bunu izlemekle yükümlü olduğu aktarılan raporda, "Dava konusu ürünü üreten ve ambalajlayarak piyasaya süren iş yerinin sahibinin ve iş yerinde çalışan konu ile ilgili lisans eğitimi almış yetkili personelin asli kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır." denildi.

Aile ve market sahibinin de ifadesine başvuruldu

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan maktulün annesi Gülşen Bilgi, çocuğunun okuldan geldiğinde okul yakınlarında bulunan bakkaldan aldığı şırınga ambalajlı çikolatayı açıp yediğini gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"O esnada oğlum bana doğru geldiğini nefes almakta güçlük çektiğini boğazına bir cisim kaçtığını gördüm. Hemen ilk müdahale olarak oğlumu baş aşağı eğerek sırtına vurdum. Sonra karnını da bastırdım nefesle birlikte cisim çıksın diye parmağımı boğazına soktum. Çıkmayınca çocuğumu alarak hastaneye götürmek için acil bir şekilde yola çıktım. Hastanede gerekli müdahaleler yapıldı ameliyatla cisim çıkartıldı. Birkaç gün yoğun bakımda kaldıktan sonra oğlum vefat etti. Oğlumla ilgili herhangi bir kusurum ve ihmalim yoktur. Oğlumun ölümüne sebep olan çikolata şirketinden şikayetçiyim."

Çikolatanın satıldığı market işletmecisi H.T de ifadesinde, "Yaklaşık 3 yıldır market işletiyorum ve şırıngalı çikolatanın satışını yapıyorum. Ancak hangi toptancının dükkanıma getirdiği bilmiyorum. Herhangi bir fiş veya faturası yoktur. Marketin bulunduğu civardaki çocuklar genellikle bu çikolatadan alırdı. Vefat eden çocuğun bu çikolatayı benden alıp almadığını bilmiyorum. Bu olaydan sonra firmanın şırıngalı çikolatalarını toplayıp çöpe attım." dedi.

Soruşturma dosyasına eklenen bilirkişi raporundan hareketle asli kusurlu bulunan 5 firma yetkilisinin TCK 85. maddesi gereğince "taksirle öldürmek" suçundan ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Olay

Eğitim gördüğü okulun yakınlarındaki bir marketten 28 Kasım 2019'da aldığı çikolatayı yerken ambalajın kapağının boğazına kaçması sonucu fenalaşan Miraç Umut Bilgi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, 6 Aralık 2019'da yaşamını yitirmişti.

Diyarbakır, Vefat, Miraç, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırıngalı çikolata ambalajından çocuğun ölümüne ilişkin firma yetkilileri asli kusurlu bulundu - Son Dakika


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