Şırıngalı çikolata ölümleri sonrasında belediyeden ilk yardım kursu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırıngalı çikolata ölümleri sonrasında belediyeden ilk yardım kursu - Son Dakika

Şırıngalı çikolata ölümleri sonrasında belediyeden ilk yardım kursu

6 saat önce

ANKARA ve Diyarbakır'da, şırıngalı çikolata yerken kapaklarının soluk borularına kaçması nedeniyle 2 çocuğun hayatlarını kaybetmesinin ardından, İzmir'de, Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği ilk yardım kursuna katılım yoğun oldu.

Şırıngalı çikolata ölümleri sonrasında belediyeden ilk yardım kursu, System.String[]

ANKARA ve Diyarbakır'da, şırıngalı çikolata yerken kapaklarının soluk borularına kaçması nedeniyle 2 çocuğun hayatlarını kaybetmesinin ardından, İzmir'de, Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği ilk yardım kursuna katılım yoğun oldu.

Karşıyaka Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Aksoy Mahallesi'nde bulunan Op. Dr. Bülent Zeren Sağlık Merkezi'ndeki rutin kurslarına bir yenisini daha ekledi. Müdürlük bünyesindeki ilk yardım eğitmenlerince verilen yaklaşık 1,5 saat süren 'Solunum yolu tıkanıklığı ve boğulmalarda ilk yardım' başlıklı kurslar yoğun talep gördü. Gelen talepler nedeniyle 18 Aralık Çarşamba günü bir ek kurs daha açıldı. Ankara'da yaşayan ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal (7) ile Diyarbakır'da yaşayan Umut Bilgi'nin (7), şırıngalı çikolata yerken hayatlarını kaybetmesi nedeniyle, özellikle anneler kursa yoğun ilgi gösterdi. Normalde 7 kişiye verine eğitim, salona alınan ek sandalyelerle kurs başına 16 kişiye çıkarıldı.

RİSKLİ GRUP 1-4 YAŞ ARASI

Belediye bünyesindeki ilk yardım eğitmenlerinden Cem Yüksel, hava yolu tıkanıklığı konusunda 1-4 yaş arasında riskin çok büyük olduğunu belirterek, "Küçük çocuklar dünyayı merak ettikleri için her şeyi ağızlarına atabiliyorlar. Bebekler, takılan nazar boncukları, küçük oyuncaklar ya da yeleklerdeki düğmeler kadar birçok şeyi ağızlarına atabiliyorlar. Uyuma esnasında kusma olursa bu yüzden de bir hava yolu tıkanıklığı olabiliyor. Bunlar tabii ki o yaş için çok büyük risk teşkil ediyor. Bu konuda özellikle oyuncak seçimine dikkat etmek gerekiyor. Parçaları sökülebilir oyuncaklar varsa çocuklar bu parçaları da ağızlarına atabiliyor, bu nedenle sökülebilir oyuncaklardan uzak durmak gerekiyor" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN KİŞİYİ ÖKSÜRMEYE TEŞVİK ETMEK'

Toplumumuzda, öksüren ya da tıkanıklığı olan kişilere bir bardak su verip 'helal' demenin bir ilk yardım yöntemi olduğunu sanıldığını belirten Yüksel, "Asıl önemli olan şey kişiyi öksürmeye teşvik etmektir. Kişi konuşamıyor, nefes alamıyor ve morarma gözlemlenmişse, kişiye belli bir pozisyon verip, eğip, sırtından süpürür tarzda vurulması gerekiyor. Geçmiyorsa, 'Heimlich Manevrası' dediğimiz yöntemle, diyaframdan karna bası uygulamak suretiyle içerideki havanın püskürtülmesi ve içerideki tıkanıklığın açılması gerekiyor. Bunu, belli periyotlarla tekrarlamak gerekiyor. Bizler burada tüm bunların eğitimini veriyoruz, herkes gelip burada ücretsiz olarak bu eğitimlerden faydalanabilir" dedi.


Diyarbakır, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:34 Kaynak: DHA
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