Son dakika haberleri... İlkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika

Ankara'da ilkokul 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki çikolata kutusunun kapağının nefes borusuna kaçması sonucu ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Hakim, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra taraflara söz verdi.

Keçiören Tarım ve Orman Müdürlüğünde gıda kontrolörü olarak görev yapan sanık Koray Hozantaş, olaydan 12 gün önce okul kantinde denetim yaptığını söyledi.

Bu işlem esnasında Köksal'ın ölümüne neden olan şırınga şeklindeki çikolata kutusunu raflarda görmediğini iddia eden Hozantaş, sadece denetim sırasında kantinde gördüğü ürünlerden sorumlu olduğunu belirtti.

Dönemin okul müdürü sanık Abdulkadir Pehlivan'ın avukatı da müvekkilinin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiğini, asıl sorunun şırınga şeklindeki çikolata kutusunun piyasaya sürülmesi olduğunu kaydetti.

Köksal ailesinin avukatı ise Mert'in ölümüne benzer bir vakanın Diyarbakır'da yaşandığını hatırlatarak, "Gerekli denetimler yapılmadığı için Mert hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı saatte o katta bir nöbetçi öğretmen yoktu. Ayrıca bu ürünün başka bir firma tarafından satılması da onu sağlıklı yapmaz. Bu olaydaki sorumluların dava dosyasına dahil edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Mahkeme hakimi, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Şubat 2022'ye erteledi.

Olayın geçmişi

Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolata kutusunun kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünün dağıtımını yapan firmanın sahibi Yunus Taycı hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış, ilk duruşma 17 Aralık 2020'de görülmüştü.

Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan soruşturmada görevden uzaklaştırılan okul müdürü, ilgili müdür yardımcısı ve öğretmenler hakkında okul yöneticiliği görevlerine son verilmesi, kademe durdurma, aylıktan kesme cezası verilerek görev yerlerinin değiştirilmesi kararı alınmıştı.

Başsavcılık, bu kişilerin de aralarında olduğu 6 kamu görevlisi hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ayrı dava açtı. 20 Nisan'da görülen celsede 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava, bu dosya ile birleştirilmişti.