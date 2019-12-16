Şırıngalı çikolatadan yaşamını yitiren Mert Yağız Köksal'ın okulda fenalaştığı anlar güvenlik... - Son Dakika

Çocuğun okulda koşması

Çocuğun okuldan hastaneye götürülmesi

Çoçuğun sedye ile taşınması ANKARA - Yediği şırıngalı çikolatadan yaşamını yitiren ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın okulda fenalaştığı ve ilk müdahalenin yapıldığı anlar ile hastaneye getirilişi güvenlik kameralarına yansıdı.