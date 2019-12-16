Şırıngalı çikolatadan yaşamını yitiren Mert Yağız Köksal'ın okulda fenalaştığı anlar güvenlik... - Son Dakika

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Şırıngalı çikolatadan yaşamını yitiren Mert Yağız Köksal'ın okulda fenalaştığı anlar güvenlik...
6 saat önce
Çocuğun okulda koşması Çocuğun okuldan hastaneye götürülmesi Çoçuğun sedye ile taşınması ANKARA - Yediği şırıngalı çikolatadan yaşamını yitiren ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın okulda fenalaştığı ve ilk müdahalenin yapıldığı anlar ile hastaneye getirilişi güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:36 Kaynak: AA
Çocuğun okulda koşması
Çocuğun okuldan hastaneye götürülmesi
Çoçuğun sedye ile taşınması ANKARA - Yediği şırıngalı çikolatadan yaşamını yitiren ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın okulda fenalaştığı ve ilk müdahalenin yapıldığı anlar ile hastaneye getirilişi güvenlik kameralarına yansıdı.
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