Şırıngalı çikolatadan yaşamını yitiren Mert Yağız Köksal'ın okulda fenalaştığı anlar güvenlik... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırıngalı çikolatadan yaşamını yitiren Mert Yağız Köksal'ın okulda fenalaştığı anlar güvenlik... - Son Dakika

Şırıngalı çikolatadan yaşamını yitiren Mert Yağız Köksal'ın okulda fenalaştığı anlar güvenlik...

6 saat önce

Çocuğun okulda koşması Çocuğun okuldan hastaneye götürülmesi Çoçuğun sedye ile taşınması ANKARA - Yediği şırıngalı çikolatadan yaşamını yitiren ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın okulda fenalaştığı ve ilk müdahalenin yapıldığı anlar ile hastaneye getirilişi güvenlik kameralarına yansıdı.

Çocuğun okulda koşması

Çocuğun okuldan hastaneye götürülmesi

Çoçuğun sedye ile taşınması ANKARA - Yediği şırıngalı çikolatadan yaşamını yitiren ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın okulda fenalaştığı ve ilk müdahalenin yapıldığı anlar ile hastaneye getirilişi güvenlik kameralarına yansıdı.

Şırıngalı çikolatadan yaşamını yitiren Mert Yağız Köksal'ın okulda fenalaştığı anlar güvenlik...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beren Saat'in yere yatarak verdiği poz takipçilerini ikiye böldü
Okul müdürünün eşinden, öğrenciye tepki çekecek sözler: Annen önce okuma yazma öğrensin Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı Mersin toroslar zabıtasından 'şırıngalı çikolata' denetimi

Son Dakika Haberleri
20:45 "Türk vatandaşlarına verilen tüm sağlık hizmetleri eşit ve ücretsiz olarak mültecilere de... - Son Dakika
20:43 YPG/PKK'ya zorla veya kandırılarak katılanlar af kapsamında serbest bırakıldı - Son Dakika
20:43 Fethiye'de ağaç kesimine tepki - Son Dakika
20:42 Köylü kadınlar kitap okuyor - Son Dakika
20:37 Yeniceliler Derneğinden öğrencilere anlamlı destek - Son Dakika
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
19:07 DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 20:47:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırıngalı çikolatadan yaşamını yitiren Mert Yağız Köksal'ın okulda fenalaştığı anlar güvenlik... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]