Son Dakika Haberleri: Şirinköy'de düzenlenen futbol turnuvasına yoğun ilgi
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Şirinköy'de düzenlenen futbol turnuvasına yoğun ilgi

40 dakika önce

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy'de bu yıl ilki düzenlenen futbol turnuvası yoğun ilgi gördü.

Şirinköy'de düzenlenen futbol turnuvasına yoğun ilgi, System.String[]
Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy'de bu yıl ilki düzenlenen futbol turnuvası yoğun ilgi gördü.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın katkıları ile yapımı tamamlanan halı sahada gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için futbol turnuvası düzenlendi. Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl ilki düzenlenen turnuvaya 12 takım başvururken, köylülerin turnuvaya ilgisi yoğun oldu. Turnuva esnasında her türlü çıkabilecek olumsuzluklar için jandarma ekipleri hazır bekletildi. Halı sahanın açılışı bayramın ikinci günü milletvekillerinin katılımı ile gerçekleştirileceği öğrenildi. - KARABÜK
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:02 Kaynak: İHA
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