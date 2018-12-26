Son Dakika Haberleri: Şirinler 60. Yaşını Kutluyor

Şirinler 60. Yaşını Kutluyor

1 saat önce

Brüksel'de 60. yıl kutlamaları çerçevesinde açılan " Şirin Deneyimi" Şirinler Köyü sergisi çizgi filmin heyecanını yerinde yaşamak isteyen Şirinler tutkunları için eşsiz bir fırsat sunuyor.

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Brüksel'de 60. yıl kutlamaları çerçevesinde açılan " Şirin Deneyimi" Şirinler Köyü sergisi çizgi filmin heyecanını yerinde yaşamak isteyen Şirinler tutkunları için eşsiz bir fırsat sunuyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:52 

Brüksel, Şirinler, Dünya
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