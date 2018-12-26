Şirinler 60. Yaşını Kutluyor
1 saat önce
Brüksel'de 60. yıl kutlamaları çerçevesinde açılan " Şirin Deneyimi" Şirinler Köyü sergisi çizgi filmin heyecanını yerinde yaşamak isteyen Şirinler tutkunları için eşsiz bir fırsat sunuyor.
Brüksel
'de 60. yıl kutlamaları çerçevesinde açılan " Şirin Deneyimi" Şirinler
Köyü sergisi çizgi filmin heyecanını yerinde yaşamak isteyen Şirinler tutkunları için eşsiz bir fırsat sunuyor
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:52
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