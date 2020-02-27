Şirinoğlu'ndan Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şirinoğlu'ndan Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ne ziyaret - Son Dakika

Şirinoğlu'ndan Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ne ziyaret

4 dakika önce

Batman Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Zeyneddin Şirinoğlu, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şehmus Özcan'ı ziyaret etti.

Şirinoğlu'ndan Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ne ziyaret, System.String[]

Batman Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Zeyneddin Şirinoğlu, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şehmus Özcan'ı ziyaret etti.


İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Zeyneddin Şirinoğlu'na dernek başkanı Özcan tarafından derneğin çalışmaları hakkında bilgi sunuldu. Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkür eden Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şeyhmus Özcan tarafından Şirinoğlu'na plaket takdim edildi. - BATMAN

Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
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