Şirinoğlu'ndan Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ne ziyaret - Son Dakika

Batman Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Zeyneddin Şirinoğlu, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şehmus Özcan'ı ziyaret etti.



İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Zeyneddin Şirinoğlu'na dernek başkanı Özcan tarafından derneğin çalışmaları hakkında bilgi sunuldu. Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkür eden Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şeyhmus Özcan tarafından Şirinoğlu'na plaket takdim edildi. - BATMAN