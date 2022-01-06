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Şirintepe Gençlikspor yeni sezona genç kadrosuyla hazırlanıyor - Son Dakika

Şirintepe Gençlikspor yeni sezona genç kadrosuyla hazırlanıyor

06.01.2022 10:18
Şirintepe Gençlikspor yeni sezona genç kadrosuyla hazırlanıyor

Oluşturdukları genç kadroyla yeni sezona hazırlanan Şirintepe Gençlikspor'un Başkanı Kasım Karakaş, "Yaş oranı oldukça genç bir kadroyla ligde mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Oluşturdukları genç kadroyla yeni sezona hazırlanan Şirintepe Gençlikspor'un Başkanı Kasım Karakaş, "Yaş oranı oldukça genç bir kadroyla ligde mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'in amatör kulüplerinden olan Şirintepe Gençlikspor, yeni sezona genç kadroyla girecek. Yeni sezonda iddialı olan takımın başına antrenör olarak Sinan Furkan Has'ı getirilirken, mavi beyazlılarda Akif Fındık Sportif Direktör olarak görev yapacak. Kulüp Başkanı Kasım Karakaş, "Yeni sezondan umutluyuz. Takımı Sinan Furkan Has çalıştıracak. Sportif Direktör olarak da daha önceki yıllarda da kulübümüze hizmet eden Akif Fındık görev yapacak. Bu sezon genç bir ekiple yola çıkacağız. Yaş oranı oldukça genç bir kadroyla ligde mücadele edeceğiz. Oyuncu takviyemizi ona göre yapıyoruz. Yetenekli ve ilerisi için umut vaat eden oyuncu kadromuz olacak. Aynı zamanda yarışmacı bir ekip haline de geleceğiz. Başarılı bir takım olacağımızı umut ediyorum" dedi.

Antrenör Sinan Furkan Has da, önemli bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu, ekip halinde yeni sezonda başarılı olabilmek için genç bir ekiple hedefe ulaşacaklarını söyledi. Şirintepe Gençlikspor önümüzdeki hafta yeni sezon hazırlıkları için toplanacak ve çalışmalarına başlangıç verecek. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, Fındık, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şirintepe Gençlikspor yeni sezona genç kadrosuyla hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şirintepe Gençlikspor yeni sezona genç kadrosuyla hazırlanıyor - Son Dakika
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