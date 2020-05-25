Şirintepe Mahallesi'ne genç ve yaşlılar için proje - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi Mimsin Şirintepe Mahallesinde genç ve yaşlılar için iki nitelikli proje olan Eski Çınarlar Yaşam Merkezi ve Akıl Küpü Çalışma İstasyonu projesi için çalışmalara başladı.



Necmettin Erbakan Parkı içinde hayata geçecek olan iki proje alanı için yerinde inceleme yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Mimsin halkımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek üzere inceleme yaptık. Burada hem gençlerimizi hem bayanlarımızı hem de yaşlılarımızı sevindirecek bir projemiz var. Buraya yaşlılarımızın yeşillikler içinde rahatlayabilecekleri, çay kahve içebilecekleri nezih güzel bir yer yapacağız. Böylece emekli abilerimizi, amcalarımızı mutlu edeceğiz. Burada bir de gençlerimiz için güzel bir projemiz var. Akıl Küpü projemizi eminim gençlerimiz ve aileleri çok sevecekler. Burada bir de güzel bir sahne yapacağız. Zamanı gelince burada etkinlikler yapacak ve konserler vereceğiz. Buraya yapacağımız işlerden sonra Mimsin'in en güzel yerlerinden bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Şimdiden hayırlı olmasını dilerim. Rabbim hayırlı güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.



Şirintepe Mahalle Muhtarı Bayram Ürger ise, "Mustafa Başkanımıza mahallemizin eksiklerini ilettik. Sağ olsun oda yerinde incelemeler yaparak ihtiyaçlarımızı belirledi. 2020 yılı güzel bir hizmet yılı olacak. İnşallah yapılacak olan hizmetlerin mahallemize hayırlı olmasını diler, Palancıoğlu Başkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - KAYSERİ