Son Dakika Haberleri: Şirintepe Spor Kulübü'nden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür
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Şirintepe Spor Kulübü'nden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür

1 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Şirintepe Spor Kulübü yöneticileri ile bir araya geldi.

Şirintepe Spor Kulübü'nden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Şirintepe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü yöneticileri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın, amatör spor kulüplerinin yöneticileri ile temasları sürüyor. Şirintepe Spor Kulübü Başkanı Kasım Karakaş ve yönetimi de bu kapsamda Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada kulüp faaliyetlerine ilişkin Başkan Ataç'a bilgiler veren Karakaş, amatör spor kulüplerine verdiği desteklerden dolayı da kendisine teşekkür plaketi takdim etti. Ziyaretten ötürü memnuniyetini ifade eden Başkan Ataç da konuklarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar temenni etti.

Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR
Ahmet Ataç, Şirintepe, Tepebaşı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:02 Kaynak: İHA
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