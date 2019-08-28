Şirintepe Spor Kulübü'nden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Şirintepe Spor Kulübü yöneticileri ile bir araya geldi.
Tepebaşı Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:02 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
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Kulübü yöneticileri ile bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın, amatör spor
kulüplerinin yöneticileri ile temasları sürüyor. Şirintepe Spor Kulübü Başkanı Kasım Karakaş ve yönetimi de bu kapsamda Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada kulüp faaliyetlerine ilişkin Başkan Ataç'a bilgiler veren Karakaş, amatör spor kulüplerine verdiği desteklerden dolayı da kendisine teşekkür plaketi takdim etti. Ziyaretten ötürü memnuniyetini ifade eden Başkan Ataç da konuklarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar temenni etti.
Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR
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