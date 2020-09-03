Şirintepe yeni parkına kavuşuyor - Son Dakika

İlçenin her mahallesine park yaparak yeşil alan sayısını artıran Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, park yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek birçok parkın yakında hizmete geçeceğinin müjdesini verdi.

Yapılan çalışmalar sonucu parklarda yeni modern çocuk oyun grupları kullanılarak daha güvenli ve fonksiyonlu oyun alanları oluşturacaklarını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Mimarsinan Bölgesi Şirintepe Mahallemizdeyiz. Bu alanda büyük bir çalışma devam ediyor. Özellikle 2 kilometrenin üzerinde yol, alt yapı ve kaldırım çalışmamız var. İnşallah asfaltını da en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Mahallemize güzel bir park yaptık. Çocuklarımız gençlerimiz bu parktan çok mutlu olacaklar. Futbol sahası, oyun grubu, kamelyalar olacak. Çok nitelikli güzel bir parkımızda yapım çalışmaları devam ediyor. Sona yaklaştık. 3 yıldır bölgede yoğun bir yapılaşma başlamış. Yapılaşmanın tamamlanması ile beraber yol kaldırım, park ve diğer ihtiyaçları bir bir hayata geçireceğiz. Hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Başkan Palancıoğlu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam edeceklerini hatırlattı. - KAYSERİ